Коронавирус в США — сколько заболевших и умерших на 22 апреля

В Соединенные Штаты перестанут пускать мигрантов. Глава государства Дональд Трамп уже делал попытки закрыть страну от приезжих, однако процессу мешали его политические оппоненты. Сейчас у него имеются все шансы успешно реализовать задуманное, об этом заявил профессор университета Санкт-Петербурга Александр Кубашкин. Главный аргумент главы американского государства заключается в том, что в стране сильно выросла безработица из-за COVID-19. Американцам самим нужна заработная плата, поэтому мигранты даже думать не должны о рабочем месте в Америке.

«На фоне атаки невидимого врага, а также в связи с необходимостью защитить рабочие места наших великих граждан Америки, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты», – сообщил глава государства в Twitter.

Вы можете прочитать последние новости по коронавирусу по этой ссылке.

Последние новости на 22 апреля, сколько заболевших и умерших

Представители университета Джона Хопкинса сообщили, что в Америке заражено свыше 780 тысяч граждан. Вирус унес жизни более 41 тысячи пациентов.

Ученые спрогнозировали окончание пандемии коронавируса в США

Если верить прогнозам исследователей из Соединенных Штатов, то некоторые штаты могут открыть до четвертого мая. Институт здоровья метрики и оценки Университета Вашингтона в Сиэтле опубликовал прогноз по пандемии COVID-19. Американские эксперты отметили, что в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению летальных исходов от вируса COVID-19, в частности, в Нью-Йорке, Нью-Джерси, штате Коннектикут и Пенсильвании могут снять режим самоизоляции уже первого июня.

«Основная задача состоит в том, чтобы штаты поняли, как в очередной раз необходимо перезапустить американскую экономику и позволить людям вернуться к своей работе», – заявил глава IHME доктор Крис Мюррей.

Вермонт, Западная Вирджиния, Монтана и ГАвайи могут ослабить меры по ограничению распространения COVID-19 до четвертого мая, подчеркнул Мюррей, пока здесь применяют надежные стратегии сдерживания распространения вируса. Другим штатам, включая Айову, Северную и Южную Дакоту, Небраску, Юту, Арканзас и Оклахому, вероятно, придется подождать до конца июня. Крис Мюррей заявил, что в каждом штате имеется собственная система общественного здравоохранения, соответственно, и возможности у всех разные. Решение о снятии режима самоизоляции подходит далеко не всем штатам.

В США предлагают срочно наращивать темпы тестирования на коронавирус

Ученые из Соединенных Штатов говорят, что для сохранения экономики и быстрого выхода из карантина Америка должна экспоненциально расширить свои возможности тестирования и сосредоточиться на тех, кто наиболее вероятно распространяет вирус COVID-19.

Напомним, что по состоянию на 20 апреля 2020 года, количество тестов в Америке составило от 130 до 160 тысяч в день. Для страны, население которой составляет 329 миллионов человек, Америка должна увеличить ежедневную скорость тестирования в три раза.

«Америка не проводит достаточно много серьезных испытаний. Хуже всего-то, что США тестирует не тех людей. Для того, чтобы безопасно открыть предприятий и возродить социальную жизнь в Америке, нам необходимо провести еще множество тестов и сосредоточить их на людях, которые больше всего склонны к распространению вируса из Поднебесной, а не на больных пациентах», – заявили онколог Иезекиль Эммануель и лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Ромер.

СМИ: в США от коронавируса умерла пятилетняя девочка

Вирус COVID-19 вызвал редкое осложнение у 5-летней девочки из Соединенных Штатов по имени Скайлер Херберт, которая так и не смогла побороть недуг. Местное издание The Detroit News сообщает, что редкий случай летального исхода ребенка с вирусом COVID-19 произошел в Детройте, штат Мичиган.

Девочку, которой всего пять лет, долгое время беспокоили боли в голове, никакие лекарства не смогли ей помочь. В клинике ей сделали тест на COVID-19, он показал положительный результат. Позже стало известно, что у ребенка развился менингоэнцефалит, который привел к отеку мозга и повреждению лобной доли. Это стало ясно, когда у девочки внезапно случился припадок. Вскоре у малышки начались проблемы с дыханием, однако спустя всего две недели аппарат ИВЛ показал, что мозг девочки прекратил свою работу. Родители решили отключить Скайлер от аппарата.