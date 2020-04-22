Ситуация с пандемией коронавируса в Италии и Испании на сегодня, 22 апреля

На территории Италии впервые с начала пандемии вируса COVID-19 сократилось количество инфицированных, об этом сообщили власти страны. По состоянию на 21 апреля 2020 года активных случаев инфицирования «всего» 108 тысяч. За сутки количество инфицированных снизилось на 20. Не так давно добавилось 486 новых случаев заражения. Общее количество случаев инфицирования, включая погибших и вылечившихся достигло 181 228 человек. За сутки вылечились 1 822 человека. Общее количество вылечившихся достигло 42 тысячи.

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Последние новости о коронавирусе в Италии и Испании

На территории Испании количество погибших от вируса увеличилось, однако число новых случаев инфицирования продолжает снижаться. Такие данные 21 апреля предоставили сотрудники Министерства здравоохранения страны. Так, за прошедшие сутки погибло 430 зараженных. Это несколько больше, чем день назад — 399 человек, а также два дня назад — 410.

При том что 20 апреля данные поступили с опозданием, а это, в свою очередь, отражается на высшей статистике 21 апреля. На этот раз суточное количество погибших все равно ниже, чем в течение всей прошлой недели, когда оно превышало 500 человек. В то же время за последние 24 часа обнаружили 3 968 новых случаев инфицирования. Это еще меньше, чем 4 266 накануне — самый низкий показатель с 17 марта.

Самые агрессивные штаммы COVID-19 «атаковали» Италию и Испанию

Исследователи заявили, что течение болезни у инфицированных COVID-19 может различаться в зависимости от вида возбудителя. В Университете Чжэцзян (КНР) выяснили, что граждане Италии и Испании заразились самым агрессивным штаммом вируса COVID-19. В исследовании, результаты которого были опубликованы на портале MedRXiv, приняли участие одиннадцать человек, которые были заражены вирусом COVID-19. Эксперты изучили штамм вируса у каждого из зараженных и проанализировали скорость его проникновения в клетки организма человека.

Выяснилось, что самые агрессивные мутации буквально атаковали жителей Испании и Италии. Именно в этих странах сложилась самая тяжелая эпидемиологическая обстановка в Европе. В то же время менее активные возбудители болезни часто встречаются в Соединенных Штатах. При этом самые агрессивные штаммы могут оказывать на организм в 270 раз больше вирусной нагрузки, чем их более слабые сородичи. Исследователи отметили, что слабый штамм не влияет на возможность заражения и не дает гарантии отсутствия тяжелых симптомов у зараженных.

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии и Испании

Эксперты из Германии назвали еще одну возможную причину высокого уровня смертности от вируса COVID-19 в Италии и Испании. По их мнению, негативную роль мог сыграть воздух.

Представители Галле-Виттенбергского университета говорят, что на уровень летальных исходов среди пациентов с вирусом COVID-19 в Италии и Испании повлияло качество воздуха в этих странах. Ученые говорят, что негативное воздействие связано с повышенным уровнем двуокиси азота в воздухе — диоксида азота.

Коронавирус в Испании: режим повышенной готовности продлят до 9 мая

Сообщается, что введенный с 14 марта более жесткий карантинный режим из-за пандемии COVID-19 на территории Испании решили продлить до девятого мая включительно. Так заявил премьер-министр страны Педро Санчес. При этом он отметил, что подобное решение было принято правительством, но еще его должны одобрить представители Конгресса.

В своем обращении к народу премьер отметил, что пока отменить режим самоизоляции в связи с пандемией — невозможно, но с 27 апреля власти сделают послабление для детей, чтобы они могли покидать дом и гулять на улице.