Когда можно поминать усопших после Пасхи в 2020 году?

Пасха – величайший православный праздник, который отмечается не только один день. На самом деле его длительность составляет 40 дней – столько, сколько Иисус Христос после Воскресения пробыл на земле со Своими учениками до Вознесения на Небеса. На Пасху нельзя ходить на кладбище, поминать умерших людей, потому как в такой день принято радоваться победе жизни над смертью, поздравлять друг друга с Воскресением Спасителя. Поминать усопших можно после праздника, и для этого Церковь отвела специальный день.

Первую неделю после Пасхи называют Светлой седмицей, а вторую – поминальной. На 9-й день после Воскресения Христова наступает Радоница (Радуница). Именно в такой специальный день принято ходить на кладбище, убирать на могилках, поминать умерших родственников, близких людей, друзей. Этот поминальный день иначе называют проводами.

Какого числа будет поминальный день после Пасхи в 2020 году

После Пасхи в православии есть традиция поминать усопших на 9-й день – он называется Радоницей. В 2020 году это будет 28 апреля. Поскольку проводы приходятся на рабочий будний день, сходить на кладбище можно раньше, например, 26 или 27 апреля. Но, самыми главными в этот день являются молитвы за упокой. Необходимо прийти в церковь, и подать записку с именами умерших людей, чтобы во время богослужения священнослужитель их упомянул.

На кладбище в такой день следует соблюдать определенные правила. Например, недопустима скорбь – с усопшими необходимо разделить радость от Воскресения Иисуса Христа. Именно поэтому этот поминальный день назвали Радоницей. На могилках не едят, не пью алкоголь. Можно приносить куличи и крашеные яйца, также конфеты, но их нужно раздавать нищим. Поминки устраивают дома в кругу семьи за столом.

Как лучше поминать усопших после Пасхи?

Священники неустанно повторяют: умершие нуждаются в молитвах, а не в присутствии у их могил. Что касается поминальных записок, то в них не указывают имена не крещеных людей, самоубийц – их даже не отпевают.

Чтобы помянут всех, кого уже нет рядом, рекомендуется заказывать поминание на проскомидии. Священнослужитель за каждого усопшего вынимает частичку просфоры, опускает в Чашу со Святыми Дарами. Данное действие символизирует очищение грехов. В поминальный день желательно участвовать в литургии от начала до конца, заказать панихиду. Поминание употреблением спиртных напитков не относится к православным традициям – она языческая. Нельзя оставлять на могилке пищу, лить на нее алкоголь – это осквернение.