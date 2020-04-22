Нефть — всё! Почему Россия должна отказаться от продажи нефти за рубеж

Россия должна отказаться от продажи нефти за рубеж — главный редактор Олег Пахолков.

В мире обнулилась нефть, всем нам понятно, что слишком много стали добывать, из-за коронавируса спрос на нефть упал катастрофически, плюс Америка вмешалась со своей огромной добычей. Все хранилища переполнены, баржи переполнены, Россия больше не будет зарабатывать на нефти, хотя 40% российского бюджета составляла нефть — и вот этой нефти нет.

Еще в 2016 году, когда упала цена на нефть, был мой большой спич, его больше ста средств массовой информации опубликовали, притом даже все ведущие СМИ. О том, что я не хочу жить в России и что-то в ней делать, когда все, что я сделал, зависит от нефти. Ну почему я построил, допустим, свой загородный клуб, свой ресторан, частный детский садик, что угодно — и это все должно зависеть от нефти. Потому что теперь оказывается в России нефть не покупается, и поэтому все наши труды пошли по одному месту.

На нефти зарабатывают одни великие топ-менеджеры с миллиардными заработками, а мы все скромно живем своей жизнью. Но по факту оказывается, что если нефть в мире падает, то в жопе и говне мы. Они-то с теми миллионами долларов, которые заработали в виде своих бонусов и великих заработных плат. А то, что они подставили всю экономику России, — это уже как бы лирика.

Я тогда предлагал, и 85% населения меня поддержала (мы делали опрос) в том, что Россия должна закончить продавать нефть, иначе пока есть эта бесплатная соска у нашего правительства в решении всех проблем, мы никогда не научимся зарабатывать сами.

Суть предложения была такая: поэтапно, в течение пяти лет (мы понимаем, что у России большие международные контракты) отказаться от продажи нефти. Но никто не отказался, нефть опять поднялась в цене. Слава богу, наши ВКС воевали в Сирии, «убили» там всю эту левую нефть, казалось бы, все опять незыблемо. Ан нет, американцы стали много добывать, плюс еще коронавирус нас подкосил. Нефть нас всех сажает на большую задницу.

Что самое смешное — сажает ли она весь мир на большую задницу? Нет. Представляете, Европа сейчас будет выходить из тяжелых последствий коронавируса со сверхдешевыми ресурсами, у них будет суперподъем экономики, потому что каждая семья меньше заплатит за газ, меньше заплатит за нефть, меньше заплатит за бензин, все предприятия получат дешевые ресурсы, потому что к ценам нефти привязано все — и металл, и руда. Все привязано к ценам на нефть, поэтому все ресурсы Европы подешевеют. Европу, представляете, может ждать экономический бум, а Россию — экономическая жопа. Потому что оказывается, что российский бюджет сейчас может просесть наполовину, региональные просядут наполовину, и тут еще коронавирус.

Вот почему от нефти надо было немедленно отказаться. Но может быть, нам бог опять дал шанс. Не знаю, будем мы им пользоваться или нет. Но нет у нас больше этой нефти. Почему — я скажу. Малый бизнес кто-то развивал? Нет. Потому что доходы от малого бизнеса никого не интересовали. В Соединенных Штатах 70% населения работает в малом бизнесе и дает 50% национального дохода. А здесь зачем? Зачем эти мелкие вошки нужны? Мы же на нефти все, что нам нужно, заработаем. И для нашего госаппарата, который огромный и неповоротливый. Ему не нужно быть эффективным — у нас есть бабло, которое мы качаем из нефти. А вот эти маленькие людишки из малого бизнеса, которые зарабатывают деньги, а потом еще говорят: мы — граждане, имеем право голоса… В жопу себе засуньте сове право голоса, не нужен нам малый бизнес.

И вот прошло пять лет, и опять мы все в жопе. Если коронавирус мы как-то переживем, то новое падение цен на нефть — я не знаю как. Будем начинать сначала, чтобы они нас потом обнулили?

Закон о местном самоуправлении не работает. Местного самоуправления нет вообще. У нас идет вертикаль назначений до самого последнего председателя сельсовета. Сначала на местях, когда закон о местном самоуправлении ввели, говорили: вы будете зарабатывать деньги для себя, делать дорожки, садики, облагораживать свой город. Все в итоге забрали. Сегодня закон о местном самоуправлении составлен так, что что бы вы на месте не заработали, ни вашему районному центру, ни вашему городу, не достанется ничего.

Мой родной город Волгодонск — атомоград. Количество налогов, которые остаются атомограду — фига. Все разъехались. Сейчас поднимаем атомную промышленность, а жить-то в городе некому. Денег в городе не остается, мы можем рассчитывать только на обратные дотации. Местное самоуправление и власти вообще не заинтересованы в зарабатывании денег. Сколько бы мы не заработали в нашем атомограде, городу от этого не достанется ни-че-го! Почему? Потому что у нас есть нефть.

«Магниты» и «Пятерочки» создали мегакорпорации, которые нигде в мире не разрешены, которые уничтожили весь малый бизнес. Заходи «Магнит» в район — после этого маленькие фермеры, маленькие колбасные производства загибаются. Сотни тысяч предпринимателей остались без работы. Где такое в мире возможно, чтобы один магазин закрывал и оставлял без работы сотни тысяч предпринимателей?

Что у нас сейчас получается: мы продаем нефть, выдаем зарплату бюджетникам, и они идут покупать все в «Магнит». Я сейчас про всех: «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток». Фактически, мы берем нефть и перекачиваем ее через людей в чужие карманы. А люди-то сами зарабатывать будут? Дадите хоть какую-то удочку, хоть какой-то шанс им заработать самим?

Но эти огромные монстры, они же хотят зарабатывать бабки. Сегодня у нас никакая кафешка не имеет возможности и права торговать алкоголем, кроме каких-то монстров. Потому что лицензия на спиртное стоит колоссальных денег. О каком малом предпринимательстве идет речь? Вот, например, шашлычник Гиви, как он должен отбивать деньги, на одном шашлыке? Он по закон даже пивом торговать не имеет права. Я уже не говорю о водке. Получается, что клиент должен пойти купить водку в «Магните», а шашлык есть у Гиви.

В том же само Тайланде 200 долларов заплатил, и торгуй спиртным хоть с мотоциклетной коляски. Но у нас все под благовидным предлогом: «понимаете, гонят двое спиртное» и так далее. Так пусть полиция с этим работает. В чем проблема, зачем все так усложнять? Нет, мы все делаем так, чтобы была полная глобализация, а вся эта мелочь осталась без ничего.

И что теперь у нас получается, ребята? Нести у нас нет, вместе с нефтью разорены все мы. Спасибо вам большое!

Я считаю, что нефть оказалась все-таки слишком слабым ресурсом. Те, кто строит экономику вокруг нефти, берет в заложники всех, все огромное население и тружеников нашей страны. Не понимаю, зачем я пять лет трудился, чтобы из-за вашей нефти у меня сейчас все забрали.

Мы сейчас все равно уже на дне. Россия должна отказаться от продажи нефти за рубеж, оставить ее только на внутреннем рынке. И тогда мы задумаемся о местном самоуправлении, о том, чтобы дать людям работу, о том, чтобы малые предприниматели приносили доход государству и так далее. Мы должны отказаться от этих легких денег, которые создают нам иллюзию успеха, которая в очередной раз размазалась по нашей морде.