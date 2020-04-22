Надежда Бабкина похудела на 23 килограмма

Певица Надежда Бабкина, несмотря на свой почтенный возраст в 70 лет, продолжала вплоть до попадания в больницу заниматься своим телом. В частности, она придерживалась жесткой диеты, против которой выступали многие специалисты.Состояние Надежды Бабкиной на 22 апреля 2020Модный эксперт Александр Васильев выступил с заявлением, что перед тем, как подхватить коронавирусный штамм COVID-19, народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина сбросила 23 килограмма. Васильев является коллегой Бабкиной. Вместе они работают на Первом канале в рамках программы «Модный приговор».

По его словам, он не винит артистку, так как она и сама тяжело больна. «Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма — красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни», — говорит Васильев.Как отмечается, Васильев сам оказался в больнице из-за воспаления легких, но в данный момент он идет на поправку и лечится дома. Несколько дней назад гражданский супруг исполнительницы эстрадных песен музыкант Евгений Гор сообщил, что на сегодня певица выведена из комы и продолжает лечение, но уже без аппарата искусственной вентиляции легких. Евгений подчеркнул, что скоро Надежда Георгиевна приедет домой, но сейчас ей необходимо восстановить здоровье и набраться сил, а для это понадобятся еще как минимум две-три недели.