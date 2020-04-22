В России должен появиться препарат «Авиган»

«Авиган» — торговое название японского антивирусного препарата фавипиравир, который используется для лечения гриппа. Является производным пиразинкарбоксамида. Исследуется в качестве лечения против других РНК-вирусов.Его активно использовали для борьбы с коронавирусом в Китае, теперь закупают многие страны. Эффективность препарата против нового вируса пока недостаточно изучена.«Авиган» начнут продавать в РоссииГК «Р-Фарм» в апреле 2020 года намерена начать клинические исследования оригинального противовирусного препарата favipiravir, который продается в Японии под торговым наименованием Avigan. Его разработчик – компания Fujifilm. Отечественный дженерик этого лекарства разрабатывает «ХимРар» вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).В Российской Федерации данный лекарственный препарат вскоре будет продаваться под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

Можно ли купить в России «Авиган»В России в свободном доступе нельзя приобрести «Авиган», который также называют «Фавипиравиром». Ни с рецептом, ни без купить в российских аптеках препарат не получится. На сегодняшний день фавипиравир разрешен к продажам в Китае. Помимо этого лекарство активно тестируется в Японии. Также купить препарат по интернету невозможно.Компания, которая занимается производством фавипиравира, не называет аналогов препарата. Более того сейчас нет в свободном доступе состава авигана. Все, что об этом известно, это то, что препарат является производной пиразинкарбоксамида.