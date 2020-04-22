22 апреля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Вадим Ключник отмечается 22 апреля 2020 года (по старому стилю – 9 апреля). В церковном календаре это дата почтения памяти преподобного мученика Вадима Персидского, архимандрита.Праздник 22.04.2020, какой церковныйЭтот день посвящен памяти святого Вадима и его семи учеников, живших в IV веке в Персии. Архимандрит Вадим решением правителя страны был заточен в темницу вместе со своими учениками.Несмотря на ужасные пытки, ученики святого продержались четыре месяца, и это, вместе со стойкостью их учителя, многих из язычников обратило в христианскую веру.Ключником же его прозвали оттого, что этим днем шли к источникам воды, очищали их с особыми словами: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». Набрав воды, пили ее и умывались, веря, что это делает здоровее.Использовали родники и для предсказания, как сложится судьба больного человека. Для этого по дороге к ним нужно было хранить молчание, придя же к роднику, обратить молитвы на четыре стороны и задать вопрос: «На живое или на мертвое?». Больной должен был пойти на поправку и жить долго, если вода была чиста, как стекло и была тихой. Но, если родник бурлил – конец близок.

В этот день на луга, на свежую травку, впервые отправлялся исхудавший за весну скот.Православный праздник сегодня, 22 апреля 2020По церковному календарю, 22 апреля поминают мученика Евпсихия, который пострадал при императоре Юлиане Отступнике (361 – 363).Родился будущий Святой в христианской знатной семье в Кесарии Кападокийской. В день, когда он праздновал свадьбу, мимо места, где проходило торжество, прошла праздничная процессия язычников – они направлялись в храм богини Фортуны для жертвоприношения.Евпсихий, разгневавшись, оставил невесту, собрал людей и разрушил храм, где уже было все готово для жертвоприношений.Император Юлиан, особо почитающий Фортуну, разгневался и обрушил свое негодование на весь город — одних граждан казнил, других — сослал, у церквей отнял имущество, а христианское духовенство отправил на военную службу.Сам город лишил звания Кесария (то есть Царственный) и обратил в простое селение с прежним названием Маза, обложив жителей тяжелой данью. Юлиан угрожал уничтожить город полностью, если жители не построят новый языческий храм вместо уничтоженного.По указу императора Евпсихия пытали, чтобы заставить принести исповедника жертвы идолам. Но праведник остался верен Христу и был обезглавлен. Произошли это в 362-м. Через год после гибели Юлиана христиане Кесарии Каппадокийской построили над гробом Евпсихия прекрасный храм.