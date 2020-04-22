В лечении Заворотнюк наметилась положительная динамика

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк улучшается. Врачи активно возобновляют лечение от онкологии. В последнее время информация о том, как себя чувствует звезда сериала «Моя прекрасная няня» если и поступала, то в крайне скудных объемах.Состояние Заворотнюк на сегодня, 22.04.202049-летняя актриса за последний месяц пошла на поправку. Теперь ее регулярно возят в клинику к нейрохирургам и на химиотерапию. Ранее это было невозможно делать из-за ослабленного болезнью организма.

Отмечается, что с Анастасией в больнице фактически живет ее супруг — фигурист Петр Чернышев. Он помогает в транспортировке и уходе за женой.Напомним, в начале апреля дочь актрисы Анна отметила положительные сдвиги в терапии – пользователи Instagram поинтересовались здоровьем ее матери, и так коротко ответила «У нас все хорошо».Впервые новость о том, что у актрисы диагностировали рак, появилась в октябре прошлого года. Семья Анастасии долгое время не выступала с официальным заявлением, но в середине октября все-таки прервала молчание. Близкие актрисы создали аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk, чтобы рассказывать о том, в каком состоянии находится Анастасия: «Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения».