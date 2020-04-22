Появилась информация о точном диагнозе Заворотнюк

После появления на свет третьего ребенка — дочери Милы — актрисе поставили страшный диагноз — рак мозга. Близкие Анастасии Заворотнюк до сих пор не комментируют ее состояние. Зато в СМИ появился документ, раскрывающий диагноз звезды.Состояние здоровья Заворотнюк на 22 апреля 2020В справке говорится, что 49-летняя артистка проходила лечение в онкологическом отделении «Центральной клинической больницы с поликлиникой» с 21 января с диагнозом глиобластома. Несмотря на страшный недуг, врачи актрисы дают пациентке положительные прогнозы.«Форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. В дальнейшем она сможет вернуться к нормальной жизни и даже работать. Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата. Лекарство называется кейтруда (Keytruda), это таблетки, противоопухолевое средство», — поделился медик, который предпочел не называть своего имени.

Артистка прошла через череду хирургических вмешательств. «Первым делом удалили опухоль. Но после удаления появилась вторая опухоль (вторичная глиобластома), удалили и ее. Операция прошла успешно. А теперь идет поддерживающее лечение. Пока Заворотнюк еще слабенькая, бледненькая, иммунитет ослаблен. Врачи очень боятся инфекций. Малейшее заражение — и может пострадать. Поэтому повышенное требование к соблюдению чистоты, дезинфекции», — поведал специалист.Столь серьезное лечение не могло не отразиться на внешности Заворотнюк. «Внешне она, конечно, изменилась, появилась отечность вокруг глаз. После химии у нее выпали волосы, но сейчас они отросли снова. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги, в основном классику. У нее большой шанс на выздоровление. Врачи надеются, что она сможет жить так же, как раньше», — добавил врач.Напомним, в сентябре прошлого года появились первые сообщения об экстренной госпитализации артистки из-за предполагаемого рака головного мозга. Накануне 2020 года Анастасия Заворотнюк выразила благодарность россиянам, поддержавшим ее после известия о болезни.