Власти намерены распространить режим самоизоляции на май

Сложно найти человека в России, на которого не повлияла бы пандемия коронавирусной инфекции. В настоящее время страна находится в режиме нерабочих дней, ситуацию можно неформально окрестить карантином, ведь всем россиян рекомендуют не выходить из дома. Однако всех при этом интересует вопрос, будут ли продлевать режим карантина или самоизоляции еще на какое-то время.Режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации сейчас действует в России. До 30 апреля включительно президентом Владимиром Путиным объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Кого-то из работников отправили в неоплачиваемый отпуск, кого-то сократили, кто-то работает на удаленке.При этом уровень заболеваемости коронавирусом стабильно растет. Каждый новый день дает по нескольку тысяч новых выявленных заболевших. По словам специалистов, Россия не достигла еще даже пика заболеваемости. В связи с этим граждан волнуют вопросы, что будет с майскими праздниками и продлят ли режим самоизоляции.

Будем ли работать в мае, последние новостиВ правительстве РФ вышел проект производственного календаря на 2020 год. Согласно проекту, следующие дни являются нерабочими: с 1 по 5 мая (суббота- вторник), с 9 по 11 мая (суббота- понедельник). Все праздники выпадают на субботу. Это удобно для тех, кто работает шестидневную рабочую неделю. На данный момент ситуацию решено не менять, несмотря на то, что весь апрель был объявлен президентов нерабочим для большинства компаний.Пик эпидемии коронавируса в России задерживается. Если раньше выход на так называемое плато предсказывали на Пасху, то теперь ожидания смещаются на май. Своим мнением поделился известный врач, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.В ближайшие дни стабилизации ситуации с коронавирусом в России можно не ждать, заявил специалист, говоря о пике эпидемии.«Ответить конкретно на этот вопрос можно будет через месяц-полтора», — поведал Рошаль.С большой долей вероятности на сегодняшний день можно говорить о том, что режим так называемой самоизоляции россиян будет продлен до конца мая. В ближайшее время власти должны выступить с официальными комментариями по этому волнующему миллионы людей поводу.