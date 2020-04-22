Потеря рабочих из-за массового заражения коронавирусом повлияла работу Корбалихинского рудника

Корбалихинский рудник в Змеиногорском районе, где ранее было выявлено 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продолжает работу в штатном режиме, несмотря на временную потерю такого большого числа сотрудников. Сейчас им подыскивают замену среди уже работающих на предприятии специалистов. Об этом ИА «Банкфакс» рассказала замначальника управления общественных связей «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Нина Пелевина.

По словам собеседницы, все 38 сотрудников, у которых обнаружили коронавирус, работали в шахтно-строительном управлении. Всех их доставили в Рубцовскую ЦРБ, а в общежитии, где они проживали, установили режим самоизоляции. «Сейчас решается вопрос о замене этих работников управления на сотрудников самого рудника, чтобы шахтно-строительные работы не страдали. Сейчас там проводится небольшой комплекс работ. Это никак не сказывается на добыче. Рудник действует в штатном режиме, его работа не изменилась, это главное», — объяснила Пелевина.

Она упомянула, что первый заразившийся сотрудник, прибывший в марте из Республики Башкортостан, сам обратился в медицинскую организацию с жалобой на температуру. В ходе обследования у него и был выявлен вирус. После этого была проведена проверка в общежитии, где было выявлено еще 37 больных. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора сейчас проводят проверку на предприятии.

Напомним, 17 апреля Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса сообщил о выявлении заболевания новой коронавирусной инфекции у сотрудника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (входит в УГМК). Заболевший 1987 года рождения прибыл на рудник из Республики Башкортостан 31 марта 2020 года, проживал в общежитии. 10 апреля он был госпитализирован в КГБУЗ «Змеиногорская ЦРБ» с диагнозом «внебольничная пневмония». При лабораторном обследовании у него было подтверждено инфицирование COVID-19. В дальнейшем положительные результаты показали еще 37 проб, взятых у сотрудников шахтно-строительного управления.

Между тем как сообщили в правительстве регионе, в связи с выявлением заболевания в Змеиногорском районе у работников промплощадки Корбалихинского рудника компании «Сибирь-Полиметаллы» рассмотрен вопрос приостановки деятельности предприятия вплоть до устранения всех нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора. В ближайшее время будет подписан соответствующий документ.