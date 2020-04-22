Reuters: Госдеп США вновь напомнил Турции о возможных санкциях за покупку С-400

«Мы продолжаем на самых высоких уровнях подчёркивать, что сделка (по приобретению — ред.) С-400 является предметом продолжающихся дискуссий о введении санкций CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» — ред.), она также остаётся крупной помехой в двусторонних отношениях и НАТО. Мы уверены, что (президент Турции Реджеп Тайип — ред.) Эрдоган и его должностные лица высокого ранга понимают нашу позицию», — цитирует главу пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус ТАСС.

По данным Reuters, Ортэгус также подчеркнула, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» в связи с сообщениями о том, что Анкара продолжает свои усилия по вводу С-400 в эксплуатацию.

Вместе с тем один из высокопоставленных турецких чиновников заявил, что планы Турции по переходу на российские системы ПРО С-400 были отложены из-за пандемии COVID-19, но Анкара не намерена возвращаться к обсуждению решения об активизации систем, создающего угрозу введения санкций США.

«Из-за COVID-19 мы не намерены пересматривать решение об активации С-400 (но — ред.) … план по их подготовке в апреле будет отложен», — рассказал в интервью Reuters высокопоставленный чиновник на условиях анонимности. В связи с пандемией коронавируса Турция сконцентрировала усилия на борьбе со вспышкой, так, как и без того многострадальной экономике страны, едва оправившейся от экономического спада, разразившегося в прошлом году, нанесён серьёзный удар.

Чиновник заявил агентству, что до активации российской системы может пройти несколько месяцев, указав на необходимость решения некоторых технических проблем.

В то же время во словам аналитиков Reuters, задержка с развертыванием С-400 дает Анкаре больше времени для обдумывания следующего шага.

«Экономические последствия распространения вируса таковы, что Турции действительно в дальнейшем возможно придётся искать внешнее финансирование. Если и когда это время придет, на турецкое правительство будет оказываться больше давления с целью отказа от С-400», — цитирует агентство Синана Юлгена, бывшего турецкого дипломата, возглавляющего исследовательский Центр экономики и внешней политики в Стамбуле.

Напомним, что решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединённые Штаты не оставляют попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. Вашингтон в связи с тем, что Турция не поддаётся давлению и не избавляется от С-400, исключил Анкару из американской программы производства самолетов F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.