Врачи рассказали о текущем состоянии Бабкиной

Врачи больницы, в которой проходит лечение народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной рассказали о ее состоянии. К большому разочарованию поклонников можно констатировать, что исполнительница пока не готова к выписке из клиники.22 апреля состояние Надежды Бабкиной«Сейчас у Надежды Георгиевны несколько заторможенный уровень сознания, общается она вяло — жестами, знаками, плюс имеет место депрессия, связанная с длительным пребыванием в стационаре», — приводится сообщение врачей.

При этом специалисты отмечают, что отключение артистки от аппарата ИВЛ можно считать большой победой.Надежде Бабкиной проводят противовирусную и антибактериальную терапию, также врачи внимательно следят за состоянием сердца. Дышит пациентка через вставленную в шею трубку, питается с помощью зонда. Площадь поражения лёгких у певицы медленно сокращается, температура в норме.70-летняя Надежда Бабкина 1 апреля попала в кардиореанимацию. Там она находится и по сей день. Врачи поставили ей диагноз «двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом». Некоторое время народная артистка РСФСР находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозной комы. Когда она начала дышать самостоятельно, врачи назвали это «большой победой».