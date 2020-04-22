Распространение коронавируса в мире, актуальное на 22 апреля 2020 года

Во всем мире от вируса COVID-19 погибло уже свыше 170 тысяч человек. Об этом заявили сотрудники университета Джона Хопкинса.

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Онлайн карта распространения коронавируса в мире

Если верить официальной информации, то вирусом COVID-19 с начала пандемии успели заразиться свыше 2,5 миллиона человек. При этом, от вируса погибло более 170 тысяч человек. Лидером среди стран по количеству инфицированных является Америка, в этой стране насчитывается более 790 тысяч инфицированных, тогда как 42 тысячи человек в Соединенных Штатах погибли. Вторую строчку в печальном рейтинге продолжает занимать Испания, где зафиксировано более 200 тысяч случаев инфицирования, а количество смертей в этой стране превысило отметку в 20,8 тысяч человек. Тройку замыкает Италия, где заражено более 181 тысячи человек, погибло более 24 тысяч.

Статистика по странам на сегодня, 22 апреля 2020 года

На территории Соединенных Штатов проводят испытания 72 методик лечения вируса COVID-19. Помимо этого, планируется изучить еще примерно 211 вариантов возможной борьбы с этим вирусом, об этом заявил глава американского государства.

В Поднебесной вновь обнаружены новые случаи инфицирования.

В столице Российской Федерации погибло еще 29 человек, возраст которых – от 31 года до 94 лет.

В столице Российской Федерации погибло еще 29 человек, возраст которых – от 31 года до 94 лет. Страны ООН призывают обеспечить общедоступность вакцины от вируса и отказаться от спекуляций на лекарствах и средствах защиты в период пандемии.

На территории Италии впервые зафиксировали снижение показателя инфицированных за 24 часа.

Глава ВОЗ считает, что основная борьба с вирусом еще впереди.

Из-за эпидемии коронавируса число голодающих в мире удвоится — ООН

Пандемия нового вируса может привести к удвоению числа людей по всему миру, которые страдают от острого голода, тогда как концу 2020 года их число превысит четверть миллиарда, об этом заявили представители пресс-службы Всемирной продовольственной программы организации ООН.

Количество людей, которые испытывают острую нехватку продовольствия, возрастет до 265 миллионов в 2020 году, увеличившись на 130 миллионов по сравнению с 135 миллионами в 2019 году, в результате экономического воздействия от вируса.

Если верить докладу, который опубликовали представители ООН, то в 2019 году сильнее прочих голодали жители стран, в которых происходили вооруженные конфликты, а именно: Йемена, Демократической Республики Конго, Афганистана, Венесуэлы, Эфиопии, Южного Судана, Сирии, Судана, Нигерии и Гаити. При этом, самая тяжелая продовольственная ситуация сложилась в Южном Судане, где голодало, по данным организации, 61% населения.

«Вирус COVID-19 потенциально катастрофичен для миллионов людей, которые уже висят на волоске. Это приговор для миллионов людей. Если вирус еще больше распространится по миру, это будет последний гвоздь в крышку гроба», – заявили представители ведомства.

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении ситуации по коронавирусу в мире

Руководитель ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус заявил, что зарождается новая вспышка вируса COVID-19. Это связано с тем, что многие государства принялись ослаблять карантинные меры. Согласно данным, которые опубликовали сотрудники университета Джона Хопкинса, вирус обнаружили у более чем 2,5 миллионов человек, недуг унес жизни более 170 тысяч человек. Руководитель ВОЗ считает, что ситуация в скором времени может измениться в еще более худшую сторону. Некоторые эксперты говорят, что вирус COVID-19 в будущем распространится и в Африке, где системы здравоохранения менее развиты.

Новый вирус имеет крайне опасную комбинацию, как и испанский грипп 1918 года, который убил более 100 миллионов человек, говорит глава ведомства. Он добавил, что худшее еще впереди, поэтому необходимо срочно предотвратить трагедию.

Эксперты заявили о второй волне пандемии COVID-19

Эксперты говорят, что если ученые не создадут эффективную вакцину, то COVID-19 нанесет непоправимый ущерб планете Земля. Сроки второй волны пандемии эксперты прогнозировать не могут. Это зависит от многих факторов, особенностей данного вируса и подготовленности систем здравоохранения. Однако эксперты говорят, что вторая волна пандемии будет не такой масштабной, как первая.

Вполне вероятно, что у большей части населения планеты Земля сформируется иммунитет к вирусу, когда наступит вторая волна пандемии. Отметим, что всем мире инфицировано свыше 2,5 миллиона человек, вирус распространился в 185 странах мира.