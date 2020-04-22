Распространение коронавируса в мире, актуальное на 22 апреля 2020 года

Во всем мире от вируса COVID-19 погибло уже свыше 170 тысяч человек. Об этом заявили сотрудники университета Джона Хопкинса.
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Онлайн карта распространения коронавируса в мире
Если верить официальной информации, то вирусом COVID-19 с начала пандемии успели заразиться свыше 2,5 миллиона человек. При этом, от вируса погибло более 170 тысяч человек. Лидером среди стран по количеству инфицированных является Америка, в этой стране насчитывается более 790 тысяч инфицированных, тогда как 42 тысячи человек в Соединенных Штатах погибли. Вторую строчку в печальном рейтинге продолжает занимать Испания, где зафиксировано более 200 тысяч случаев инфицирования, а количество смертей в этой стране превысило отметку в 20,8 тысяч человек. Тройку замыкает Италия, где заражено более 181 тысячи человек, погибло более 24 тысяч.
Статистика по странам на сегодня, 22 апреля 2020 года
- На территории Соединенных Штатов проводят испытания 72 методик лечения вируса COVID-19. Помимо этого, планируется изучить еще примерно 211 вариантов возможной борьбы с этим вирусом, об этом заявил глава американского государства.
- В Поднебесной вновь обнаружены новые случаи инфицирования.
В столице Российской Федерации погибло еще 29 человек, возраст которых – от 31 года до 94 лет.
- Страны ООН призывают обеспечить общедоступность вакцины от вируса и отказаться от спекуляций на лекарствах и средствах защиты в период пандемии.
- На территории Италии впервые зафиксировали снижение показателя инфицированных за 24 часа.
- Глава ВОЗ считает, что основная борьба с вирусом еще впереди.
Из-за эпидемии коронавируса число голодающих в мире удвоится — ООН
Пандемия нового вируса может привести к удвоению числа людей по всему миру, которые страдают от острого голода, тогда как концу 2020 года их число превысит четверть миллиарда, об этом заявили представители пресс-службы Всемирной продовольственной программы организации ООН.
Количество людей, которые испытывают острую нехватку продовольствия, возрастет до 265 миллионов в 2020 году, увеличившись на 130 миллионов по сравнению с 135 миллионами в 2019 году, в результате экономического воздействия от вируса.
Если верить докладу, который опубликовали представители ООН, то в 2019 году сильнее прочих голодали жители стран, в которых происходили вооруженные конфликты, а именно: Йемена, Демократической Республики Конго, Афганистана, Венесуэлы, Эфиопии, Южного Судана, Сирии, Судана, Нигерии и Гаити. При этом, самая тяжелая продовольственная ситуация сложилась в Южном Судане, где голодало, по данным организации, 61% населения.
«Вирус COVID-19 потенциально катастрофичен для миллионов людей, которые уже висят на волоске. Это приговор для миллионов людей. Если вирус еще больше распространится по миру, это будет последний гвоздь в крышку гроба», – заявили представители ведомства.
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении ситуации по коронавирусу в мире
Руководитель ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус заявил, что зарождается новая вспышка вируса COVID-19. Это связано с тем, что многие государства принялись ослаблять карантинные меры. Согласно данным, которые опубликовали сотрудники университета Джона Хопкинса, вирус обнаружили у более чем 2,5 миллионов человек, недуг унес жизни более 170 тысяч человек. Руководитель ВОЗ считает, что ситуация в скором времени может измениться в еще более худшую сторону. Некоторые эксперты говорят, что вирус COVID-19 в будущем распространится и в Африке, где системы здравоохранения менее развиты.
Новый вирус имеет крайне опасную комбинацию, как и испанский грипп 1918 года, который убил более 100 миллионов человек, говорит глава ведомства. Он добавил, что худшее еще впереди, поэтому необходимо срочно предотвратить трагедию.
Эксперты заявили о второй волне пандемии COVID-19
Эксперты говорят, что если ученые не создадут эффективную вакцину, то COVID-19 нанесет непоправимый ущерб планете Земля. Сроки второй волны пандемии эксперты прогнозировать не могут. Это зависит от многих факторов, особенностей данного вируса и подготовленности систем здравоохранения. Однако эксперты говорят, что вторая волна пандемии будет не такой масштабной, как первая.
Вполне вероятно, что у большей части населения планеты Земля сформируется иммунитет к вирусу, когда наступит вторая волна пандемии. Отметим, что всем мире инфицировано свыше 2,5 миллиона человек, вирус распространился в 185 странах мира.