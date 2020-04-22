Коронавирус не живет на поверхностях: ученые сошлись во мнении

Пандемия COVID-19 терроризирует весь мир, известно, что на планете Земля заражено свыше 2,5 миллиона человек. Многих людей интересует вопрос о том, безопасно ли получать посылки с других стран, а также способен вирус COVID-19 выжить на поверхностях, или же нет? На эти и другие вопросы ответили самые лучшие эксперты современности.

Правда или нет, что коронавирус не живет на поверхностях ?

Коронавирусная инфекция вносит свои коррективы в жизни многих людей, при этом вирус даже не выбирает, кого заражать, ему все равно, знаменитость вы или же обычный человек. Во всем мире заражено уже более 2,5 миллиона человек, тогда как свыше 170 тысяч человек уже погибло. Многие эксперты считают, что этот вирус очень “странный”, ведь если глянуть на анализы некоторых инфицированных, то можно подумать, что этим людям срочно нужна помощь, тогда как они чувствуют себя хорошо.

На фоне пандемии вируса COVID-19 у многих людей появился вполне себе логичный вопрос — живет ли коронавирус на поверхностях? Изучением данного вопроса занялись эксперты из Германии. Они подтвердили, что заразиться вирусом COVID-19 не так уж и легко, а на поверхностях вирус не обитает.

Команда опытных экспертов во главе с Хендриком Штреком, которые представляют немецкий город Хайнсберг, опубликовала новый материал, в котором говорится, что вирус COVID-19 не способен находиться на поверхностях. Сообщается, что группа исследователей из Германии провела анализы и полностью обследовали несколько квартир инфицированных людей города Хайнсберг (эпидемия в этом городе распространилась быстрее всех в Германии). В результате исследований стало ясно, что жизнеспособные вирусы не могут находиться на поверхностях.

Мнение ученых о коронавирусе COVID-19

Ученые говорят, что на дверных ручках, кнопках сливных бачков, даже на кошках вирус обитать не может. Даже в домах, где были заражены абсолютно все (и такое тоже случается) — ученым не удалось обнаружить ни одного жизнеспособного вируса. Согласно результатам исследований, вирус заражал людей в клубах, на вечеринках и праздниках, где наблюдается большое скопление людей.

Отметим, что профессор Штрек уверенно заявил о том, что заразиться вирусом в парикмахерских и магазинах с продуктами, а также там, где продают одежду — нельзя. При этом эксперт отметил, что действительно не понимает, почему магазины с продуктами открыты, а парикмахерские функционируют, как и раньше.

Российский врач подтвердил слова немецких экспертов о коронавирусе

Глава института медицинской паразитологии Александр Лукашев заявил, что полностью доверяет мнению коллег из Германии. Опубликованный материал медиков из Германии — это крайне важное для понимания эпидемиологии вируса, оно позволяет исключить некоторые пути передачи инфекции. Однако Александр все же рекомендует аккуратно относиться к этому заболеванию, в частности, необходимо чаще мыть руки и желательно ходить в перчатках и маске. Осторожность в плане вирусных заболеваний — лишней точно не будет.

Если верить многочисленным докладам и публикациям на тему того, живут ли коронавирусы на поверхности, можно сделать вывод, что немецкие ученые действительно были правы. Еще в начале эпидемии вируса COVID-19 многие эксперты говорили, что не стоит опасаться за посылки с AliExpress, ведь вирус попросту не способен жить на поверхностях (посылках, конвертах и т.д), тогда как сейчас мы стали свидетелями мнения профессионалов, которые долгое время изучали этот вирус и лишь подтвердили то, что многие знали — вирус не живет на поверхностях.

Александр Лукашев подчеркнул, что в бытовых условиях количество вирусов за 24 часа постепенно снижается, тогда как за три полноценных дня в помещениях невозможно отыскать и следа его присутствия. По поводу продуктов в магазинах Александр сказал следующее: необходимо мыть продукты, иногда можно и с мылом. Вирус на продуктах может находиться лишь в том случае, если зараженный их «облизывал». В целом ученый заявил, что вирус передается лишь воздушно-капельным путем, поэтому очень важно придерживаться правил социальной дистанции.