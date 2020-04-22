Сколько заболевших и умерших от коронавируса в Украине на 22 апреля?

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что по состоянию на 21 апреля 2020 года в стране зафиксировано 6 125 случаев инфицирования (415 за сутки). 161 человек погиб, количество вылечившихся составляет — 367 пациентов.

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Карта распространения коронавируса в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине на 22 апреля

Ниже вы можете увидеть список инфицированных регионов страны, отметим, что данными о зараженных в ОРДЛО и АР Крым представители Министерства здравоохранения Украины не располагают.

Винницкая область — 338

Волынская область — 174

Днепропетровская область — 122

Донецкая область — 16

Житомирская область — 270

Закарпатская область — 205

Запорожская область — 137

Ивано-Франковская область — 556

Кировоградская область — 247

г. Киев — 892

Киевская область — 356

Львовская область — 256

Луганская область — 25

Николаевская область — 41

Одесская область — 146

Полтавская область — 101

Ровенская область — 341

Сумская область — 84

Тернопольская область — 435

Харьковская область — 77

Херсонская область —70

Хмельницкая область — 49

Черновицкая область —988

Черкасская область — 186

Черниговская область — 13

Кабинет министров отметил, что пик заболеваемости в Украине должен произойти в начале мае, то есть, через 14 дней после Пасхи. Тогда будет ясно, сколько людей на праздник проигнорировали карантинные меры.

COVID-19 обнаружили у 39 военных на Украине

Известно, что в Вооруженных силах Украины обнаружено 39 случаев инфицирования вирусом из Поднебесной. Новые случаи заражения вирусом также зафиксировали и среди работников госпогранслужбы. Под наблюдением медицинских работников находятся свыше 400 военных и пограничников.

«В Вооруженных силах Украины зафиксировано 39 случаев инфицирования острой респираторной болезнью, вызванной новым вирусом COVID-19, два человека вылечились и два человека погибли», — об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook. «На прошлой неделе, 15 апреля 2020 года, был зафиксирован первый случай инфицирования пограничника вирусом COVID-19, его подтвердили ПЦР-тестом. 17-18 апреля также были подтверждены факты заболевания. В целом на данное время подтверждено ПЦР-тестами заболевание вирусом COVID-19 у пяти работников пограничной службы», — заявил спикер пограничного ведомства Андрей Демченко.

В Украине скоро наступит пик заболевания COVID-19, МОЗ заявили о сроках

Граждане Украины отмечали Пасху в основном в домашних условиях, однако более ста тысяч людей все же нарушили карантинный режим и отправились в церковь, из-за этого стоит ожидать к концу недели всплеск заражения вирусом COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В 2019 году 7,5 миллиона украинцев приняли участие в богослужениях, если сравнивать данный показатель с 2020 годом, то, в принципе, карантина придерживались очень многие люди, однако более ста тысяч человек все равно посетили церковь. Если все эти люди находились в закрытом, тесном помещении и заразились, то об этом мы сможем узнать уже на следующей неделе. Дело в том, что признаки заболевания COVID-19 проявляются только на пятый-шестой день после инфицирования. Нам остается только ждать, когда же наступит пик заболеваемости», — заявил Виктор Ляшко.

Виктор объяснил, что хватит и одного человека на массовых богослужениях, чтобы распространить вирус в больших масштабах. В связи с этим Министерство здравоохранения активно готовится к резкому росту заболеваемости в тех населенных пунктах, где люди массово ходили в церковь.

«То, что показывает нам статистика, сколько мы увидели священнослужителей, монахов, которые были заражены в закрытых помещениях — это 100% даст всплеск. Не исключено, что на богослужения ходили не только инфицированные священники, но и зараженные верующие. Вопрос лишь в том, насколько большим будет этот всплеск и как мы должны подготовиться к нему. Сейчас закрывают определенные города, в частности — Почаев. Мы готовим клиники в тех районных центрах, которые не были определены для приема больных, но именно там и состоялись богослужения. Сейчас мы наблюдаем большую нагрузку на здравоохранение, будем надеяться, что сможем выдержать новую вспышку», — говорит главный санитарный врач.

Из-за опасности коронавируса в Украине планируют продлить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 21 апреля заявил о возможности продления карантина в стране, который был объявлен из-за распространения вируса COVID-19. Максим Степанов заявил, что карантин могут продлить до 12 мая, он отметил, что продолжение карантина вызвано уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет вирус COVID-19.

Глава ведомства отметил, что на ближайшем заседании Кабинета Министров МОЗ вынесет постановление о продлении карантина до 12 мая.

Глава ведомства заявил, что сейчас много людей заболевают каждый день, а после праздничных дней Пасхи — количество инфицированных может вырасти еще больше. Поэтому необходимо ограничить людей от прогулок, особенно это касается общественных мест, а также сделать так, чтобы люди соблюдали все необходимые меры безопасности, носили маски, перчатки и т.д.