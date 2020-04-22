Спикер воронежской облдумы второй раз за месяц оскандалился из-за подарков от «ЕР»

Владимир Нетесов в последнее время склонен делать неоднозначные презенты.

Спикер Воронежской областной думы, лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетесов оказался в центре «благотворительного» скандала. В рамках акции «Единой России» он перед объективами камер вручил ноутбук девочке из нуждающейся семьи. Однако в том, что одаренная семья действительно бедствует, очень быстро возникли сомнения.

Как сообщается на официальном сайте партии, к Нетесову обратилась жительница Воронежа Виктория Крапива, которая одна воспитывает двух детей. У ее дочери не было ноутбука, который сейчас так нужен чтобы учиться в режиме онлайн, и женщина просила помочь его приобрести. Сама она, как утверждалось, сделать этого не могла, так как потеряла работу и с деньгами стало совсем плохо.

«Просьба была оперативно рассмотрена и решена положительно. Теперь Анастасия имеет выход в интернет и может учиться дистанционно», — рапортовали единороссы.

Однако внимательные воронежцы заметили некоторые несоответствия. По фотографиям и видеокадрам, которые опубликовало региональное отделение «Единой России» и показало местное телевидение, не скажешь, что семья бедствует. В квартире недешевый ремонт, хозяйка хорошо одета и выглядит очень ухоженной.

Как пишет “Блокнот Воронеж”, Крапива работала мастером по маникюру в салоне красоты. И клиенты у нее были непростые. Есть информация, что она близко дружна с депутатом Воронежской облдумы от “Единой России” Оксаной Яровой — секс-символом местного парламента, которая занимается законотворчеством в облдуме как раз под председательством Владимира Нетесова и является его подчиненной по партии ЕР.

Депутат Оксана Яровая

Фотографии, на которых, предположительно, запечатлена «нуждающаяся» мать двоих детей, опубликовал telegram-канал «Андрей Иосифович Макин». На снимках она в компании успешных воронежских бизнесвумен, позирующих перед камерой в шикарных платьях. Утверждается, что Крапива нередко бывает в самых дорогих городских ресторанах, которые по карману только очень состоятельным воронежцам. «Каков спикер таковы и нуждающиеся», — резюмирует автор канала.

Журналисты обратились за комментарием по этому поводу в пресс-службу регионального отделения «Единой России», но ответа пока не получили.

«Нуждающаяся» жительница Воронежа в компании подруг

Это уже не первая неоднозначная история с подарками от “Единой России”, в которую оказался втянут спикер облдумы Владимир Нетесов. В начале апреля партия торжественно передала волонтерам, помогающим населению в условиях коронавируса, три микроавтобуса. Утверждалось, что они абсолютно новые. Однако выяснилось, что раньше они использовались в качестве общественного транспорта, а принадлежали компании «Автолайн» депутата воронежской гордумы фракции «Единая Россия» Дмитрия Крутских — монопольного пассажирского перевозчика Воронежа, который в 2014 году скандально задекларировал доход в 40 тысяч рублей (3 тысячи 333 рубля в месяц или 100 рублей в день), а в 2019 году в эфире воронежского ГТРК фактически признался, что его предприятие могло уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере.

Более того, вскоре после передачи волонтерам один из микроавтобусов был снова замечен на маршруте. В «Единой России» объяснили это «человеческим фактором», заявив, что такого не должно было случиться.