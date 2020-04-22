Ученые доказали, что банкноты опаснее для здоровья, чем монеты

Профессор Йоханнес Кноблох и его коллеги из Университетского медицинского центра Гамбурга-Эппендорфа (Германия) провели исследование и сделали вывод, что поверхность банкноты куда больше загрязняется различными микробами, чем поверхность монеты.Читайте на Информинг. Ру Врач рассказала, о каких болезнях можно узнать по ладонямВ исследовании ученые использовали монеты номиналом в 5 центов, 50 центов, 1 евро и банкноты в 5 евро. В ходе исследования ученые заразили сухую поверхность такими бактериями, как Enterococcus faecium и золотистый стафилококк. Затем они прикасались к этой поверхности влажными перчатками. А потом этими перчатками дотрагивались к монетам и банкноте. В итоге ученые выявили, что медные монеты содержат небольшое количество микробов. Так, на поверхности 5 центов, 50 центов и 1 евро спустя сутки количество золотистого стафилококка было уменьшено на 98,7-99,5%. Присутствие на монетах Enterococcus faecium также сократилось на 96,8-99,0%.

А вот на банкноте за сутки количество бактериальных клеток не уменьшилось.При этом учеными было отмечено что, небольшая часть бактерий все еще оставалась на поверхности монет. Таким образом, монеты также могут быть переносчиками инфекций. Как отмечают ученые, Covid-19 на медьсодержащих поверхностях монет может оставаться в течении всего четырех часов, а на некоторых других поверхностях вирус может жить на протяжении нескольких дней. Как поясняет профессор Кноблох, риск передачи коронавируса через деньги намного ниже, чем через личный контакт. Вместе с этим он посоветовал по возможности избегать использования наличных денег. Яндекс Дзен