Газбаки — предназначение металлических цилиндров вермахта

Каждый, кто смотрел старые фильмы про войну или видел документальные фотографии, должен был обязательно обратить внимание на то, что у немецких солдат висит на поясе или на ремне через плечо какой-то загадочный рифлёный металлический цилиндр. Самое время разобраться в том, для чего он был нужен и как использовался солдатами вермахта. Это такая противогазная сумка. /Фото: militarist.ua.Загадочный цилиндр в снаряжении немецких солдат — это всего на всего так называемый «газбак» — емкость для хранения противогаза. Носилась она как правило на отдельном ремне, который перекидывался через плечо солдата или подвешивался на пояс. С помощью маленького ремешка на каждый газбак также крепилась небольшая кожаная сумка, в которой хранилась противоипритная накидка – плащ-палатка, которую, сидя в траншее, немецкий солдат должен был накинуть себе на голову и плечи сразу после надевания противогаза. В то время накидка должна была выполнять те же функции, что сегодня выполняет комплект химической защиты. Должен был носить каждый боец рейха. /Фото: militarist.ua.На момент 1941 года вермахт имел на вооружении три модели противогазов. Поздние образцы были хорошо прорезинены и отличались куда более высоким уровнем качества. Как и сегодня, противогазы выпускались под несколько размеров головы. Помимо защитной маски с фильтром, в газбаке хранилось еще несколько интересных вещей. Бак и сумка с противоипритной накидкой. /Фото: fjm44.com.

Так, на откидывающейся в сторону крышке был небольшой защёлкивающийся на пружинку металлический кармашек. В нем хранилась личная карточка бойца и сопроводительные документы к противогазу. На них, в частности, ставилось клеймо о проверке устройства на работоспособность. В теории противогазы должны были проверяться в немецкой армии как минимум раз в год. Средства для нейтрализации химикатов на коже. /Фото: youtube.com.Под противогазом в баке лежала бутылочка и коробок с двумя средствами для нейтрализации химических веществ, попавших на открытые участки кожи. В обоих емкостях было одно и тоже средство с той лишь разницей, что в коробке был порошок, а в бутылочке – жидкость. Также под противогазом лежала металлическая прокладка, под которую укладывалась специальное одноразовое полотенце (по сути, обычный кусок ткани) для протирания противогаза после газовой атаки. Под полотенцем в бумажной упаковке лежало несколько запасных стеклянных линз для маски. На дне полотенце для протирания и запас деталей. /Фото: ww2.ru.Газбаки были разработаны после печального опыта Первой мировой войны. Тем не менее, несмотря на все ужасы Второй мировой войны, до использования химического оружия страны (за исключением нескольких случаев) так и не дошли, а потому и противогазные сумка были по большей части бесполезны. Собственно, сам противогаз. /Фото: ww2.ru.