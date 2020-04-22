Выводы по коронавирусу, к которым правительство не готово

Коронавирус, даже если он возник случайно, навёл на очень интересные открытия.1. Население больших городов во время эпидемии в критической массе не способно к подчинению и дисциплине.2. Попытки власти навести порядок натыкаются на сопротивление, в котором участвуют соперничающие властные группы, готовые идти как угодно далеко в раскачивании ситуации.В Москве травят мэра, в России нападают на правительство и президента, в регионах на губернаторов, в США объединяются три штата и объявляют о негодности федеральной политики и о готовности выйти из федерации, если Трамп победит на выборах в ноябре. В Конгрессе глубокий раскол.Шантаж власти оппозицией из блефа, саботажа и подрывных диверсий переходит в реальность вплоть до готовности развязать гражданскую войну. То есть эпидемия рассматривается как лучшая возможность для госпереворота.В то же время в международной политике наступило затишье до выяснения, кто больше ослабеет после эпидемии. Конфликты заморожены, и стороны могут сконцентрироваться на перегруппировке сил и средств.3. Имеется большое число дезориентированных и неадекватных граждан, готовых немедленно включиться в любые акции протеста против власти по любому поводу: мусорная реформа, строительство храма в парке, свобода курения марихуаны, права ЛГБТ, продажа оружия, форма проведения голосования и прочие темы.В ФРГ адвокат потребовала отмены карантина, а когда ей возразили, стала призывать граждан выйти на митинг протеста. Законного повода для ареста не нашлось, пришлось помещать её в клинику для душевнобольных возмущённо комментируются в частных каналах на Ютубе и в электронных СМИ, ориентирующихся на оппозиционные элитные группы. В США полиция отказалась подавлять разграбление магазинов группами людей, у которых кончились деньги. То есть имеется готовый ресурс для любого переворота в любом государстве и слабость законодательства для противодействия подрывным силам в подобной ситуации.4. Целыми авианосцами можно выводить с боевого дежурства ключевые единицы армии и флота. Распространение эпидемии на армию делает государство небоеспособным.5. Медицинская система не приспособлена к мгновенному массовому наплыву больных в острой клинической форме, вызывая коллапс здравоохранения, что немедленно становится триггером для свержения власти оппозицией.6. Экономика не способна закрыться от кооперации и разделения труда, прервать потоки товаров и людей и перейти на замкнутый режим, и потому эпидемия подрывает конкурентов лучше, чем любые санкции.

7. Эпидемия не вызывает ответных действий, так как напавший неизвестен, хотя очевиден тот, кому это выгодно.8. Современная экономика не имеет иммунитета против чрезвычайных ситуаций, в ней нет встроенных механизмов быстрого перехода на военный режим функционирования и поддержания жизнеобеспечения. Все попытки достичь такого перехода вызывают острую внутреннюю борьбу и быстро обрушают существующий политический режим.9. Эпидемия сокращает численность населения и подрывает репродуктивные способности вылечившихся.10. Создаётся система изоляции элит от общества с ободрением сворачивания демократии и развёртыванием систем тотального слежения и контроля.Это слишком большие соблазны, чтобы не замечать их существования. Выгоды намного превышают потери, заключающиеся в следующем:1. Происходит перераспределение сфер в теневой экономике, а значит и в теневой власти. Под угрозу сокращения попадают транспортировка наркотиков (закрытие границ), туризм, в том числе секс-туризм, доходы от проституции и порноиндустрии, обслуживающие их сервисы в виде ресторанного и гостиничного бизнеса, а также аренда автомобилей. Вероятен передел власти в её теневом секторе, конфликт интересов элит, придерживающихся договора о ненападении, повышается риск обрушения конструкции.2. Сепарирование элиты от простонародья и истеблишмента повышает вес «прокладок» и посредников в виде обслуживающего персонала — охранников, секретарей и референтов, аналитиков, поваров и врачей. Их манипулятивные возможности повышаются, а значит, будут использованы конкурентами. Изолирование элиты ведёт к повышению её уязвимости.3. Нарастающий хаос создаст спрос на диктаторов, которых примут как избавителей, что создаёт риск эксцесса исполнителя – относительной автономизации истеблишмента от финансовой элиты. Диктора легче привести к власти, чем потом от неё отстранить.Коронавирус в застывшем от экономического тупика мире оказался очень кстати. Нельзя ожидать, что он сойдёт через полгода и мир вздохнёт с облегчением и вернётся к прежнему укладу. Если это случится, то самые главные вопросы останутся нерешёнными.И потому после коронавируса COVID 19 нас ожидают новые эпидемии ещё более заразных и разрушительных вирусов, которые уже созданы и ждут своего часа. Слишком интересный инструмент переустройства мира оказался в руках верхушки человечества, слишком интересные результаты начал давать глобальный эксперимент. Александр Халдей