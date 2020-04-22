Последнее поколение мастеров народных промыслов Русского Севера

Фотопроект «Светослед» — это любительские фотографии из архива исследователя народного искусства Русского Севера Нины Анатольевны Филевой, дополненные снимками архангельского фотографа Артема Никитина из серии «Призраки Каргополья». Уникальные фото хранителей памяти традиционной крестьянской культуры сделаны искусствоведом в 70—80-е годы ХХ века в этнографических экспедициях в самых отдаленных уголках Архангельской области. Филёва Нина Анатольевна — искусствовед, исследователь традиционного народного искусства Русского Севера, член Союза художников России, заслуженный работник культуры РФ — рассказывает о мастерах Пинежского района на II Регинальном фестивале ткачества «Пинежская бральница».Выставка «Светослед» открывается в архангельском Музее изобразительных искусств 17 января. Яков Мельников точит веретено. Село Карпогоры, Пинежье, 80-е гг.«Где мыслишь колечко на веретене сделать, тут возвышение оставляю. Для подарков с колечками делали, чтобы шебарчало, а «с душой» внутри, чтобы брякало. Такие редко кто точил. Надо так в нутро камушек вставить, чтобы и не видно было, где он спрятан». Случайная встреча в Лешуконском. 80-е гг. Переправа через реку Онегу. Деревня Лисицинская Каргопольского района, 1982 год. Дорофеев Степан Васильевич (1908 г.р.). Деревня Мегра, Зимний берег Белого моря, 1981 г.«Вот и отец птичек делал, когда корзины щепал. К Рождеству делали новую… Из сосновой дранки и звезду делали на Рождество». Ильин Степан Самойлович (1917 г.р.). Деревня Нюхча, Пинежский район, 1983 г. Рюмин Александр Степанович. Поселок Каменка на Мезени, 80-е гг. «Когда в руках в детстве бывает — надолго запомнится… Лет 12—14 было, отец говорит: «Сделай ладку. Стяпай, а потом – гуляй!» Сделаю, конечно, грубо, а уйду, и отец подделает, и не узнать…» Сергей Шеметов (1969 г.р.). Село Конёво, Плесецкий район, 1980 г. Амосова Марфа Лукинична (1902 г.р.). Пинежье, 70-е годы. «На Мечище (смотрины девушек) на праздник девушки в уши «кошельки» наденут — серьги с жемчугом серебряные. Ножечки эки висят! Были серьги «семероножки», да разные. Идет девушка на Мечище — как Богородица! Несколько раз в день переодевались — утром в одном, днем в другом, вечером в третьем». Неизвестный мастер точит веретено. Пинежский район, 1983 г. Григорьева Пелагея Григорьевна (1910 г.р.). Деревня Кушкопала, Пинежский район, 1976 г. Рохин Яков Григорьевич («Яшка-самолет»). 1975 г. Баба Дуня на огороде. Деревня Усачёво, Каргопольский район, 1985 г. Ульяна Ивановна Бабкина (1889—1977), снимок 1977 г. Народный мастер каргопольской глиняной игрушки. Единственная среди других мастеров занималась лепкой игрушки в 50—60-е годы ХХ в., годы упадка гончарного промысла. Имя игрушечницы стало известно в начале 60-х годов ХХ в. благодаря писателю и коллекционеру Ю.А. Арбату, и вскоре к Ульяне Ивановне началось паломничество музеев и коллекционеров. Творческий почерк Ульяны Бабкиной — мастерицы и сказительницы — отличают фантазия и жизнерадостность, свобода лепки, живописная, экспрессивная манера росписи. Ее «бобки» (так называли в старину игрушку) — это фигурки крестьян в праздничных нарядах, сценки народных игр и гуляний, фигурки животных. Любимый персонаж — Полкан-богатырь, покровитель и защитник, олицетворение силы народного духа.

«Вот я ему и женку придумала — Полканиха и есть. Красным покрасила – значит, красивая, добрая. А он – сильный, смелый. Руку всегда вверх поднимает». Фрагмент прялки с мезенской росписью. Деревня Палащелье, Лешуконский район, 1982 г. Жестянщик Григорий Васильевич Завернин (1916 г.р.). Деревня Кушкопала, Пинежский район, 1985 г. Часовня в деревне Село, Хотеново, 1990 г. и 2012 г. Мастера Килюшевы из села Ирта Ленского р-на. 1975 г. Кавалер Георгиевского креста, народный мастер и сказитель Фатьянов Мартын Филиппович (1887 г.р.). Деревня Селище на Мезени, 80-е гг.«Кровь-то из меня в 1-ю войну вылили, а больше и не наливали. Немцы-то на меня идут и как снопы валятся. А винтовка сама стрелять стала, я только целюсь… Я побежал, а немцы-то думают, я — немец, а пуля-то и попала в меня, я шинелью накрылся — вот тут у меня вся кровь и вытекла, на границе с Германией. С этих пор и стал я легкий, как лоскут на ветру. За то и крестом меня наградили… Дак сейчас-то я хорошо живу: «Всё в порядке, всё в порядке — Ворошилов на лошадке!»» Яков Мельников с женой во дворе дома. Село Карпогоры, Пинежье, 80-е гг. Кенозерье. 1975 г. Кузнец Зуев Григорий Григорьевич (1941 г.р.). Деревня Усачёво, Каргопольский район, 1985 г. Жидкий Андрей Никитич (1914 г.р.). Пинежье, 80-е годы.«Лодка-«стружок» из осины, «осиновка» долбленая. Чем она шире, тем выше мастерство. У нас говорили, где мотор не пройдет, там стружок проскочит. Мы на них еще и сейчас сено возим. Раньше на шесте толкались, а теперь и мотор повесим». Верховье Мезени, 1982 г. Деревня Село, Хотеново. Осень 2012 г. Дом в Ошевенске, Каргопольский район. Весна 2012 г. Двор заброшенного дома в деревне Патровская (Тихманьга). Осень 2011 г. Анна Николаевна Кашунина (1921 года рождения), село Лешуконское, 1978. Сняла Нина Анатольевна ФилёваГоворунья и певунья, Анна Николаевна Кашунина поёт-рассказывает и при этом руки её всегда в работе ― катает козулю, вяжет узор на рукавице, трудится над лоскутным ковриком. Вот выкладывает она на плоскости стола козули-витушки из длинных жгутов теста. Это знаки оленей, птиц, человека. Своей условностью они напоминают первобытные формы искусства. Старинный рождественско-новогодний обычай одаривания козулями она помнит с детства:На Новый год девки козули катали, катали и наговаривали… Много напекут. «Вот олешек бегат по болоту, себе пищу достаёт». В чей дом мужики придут, нужно им козульки дарить, та девушка и замуж выйдет.Где козёл ходиттам жито родита где коза с рогомтам и жито стогомУточкагоголюточкав речку нырятда свежу рыбку иматКоровушка Божьятиточка вострасучок на бочкудойна к молочкуХодит баранпо крутым берегамсо́рвал травкуполо́жил на лавкуа кто возьмёттот и вон пойдётКогда последнюю козулю делаем, более катать не из чего, и эту присказку мамушка будет говорить, с этим и разбегаемся. Мама нас учила, показывала, нас 10 было детей.Тесто для козуль ― аржаная мука, соль и вода. Месить в миске, добавляя муки и воды, пока не будет к рукам приставать. Катаю жгут, выкладываю ― кто выйдет, кто получится. Так делали с мамой, а теперь и сама придумываю. Заделывали козули не с картинки, а из ума. Простые круглые крутили, кто не умеет. И звезда как пятирогая Рождественская. Промесишь лучше, дак лучше катать. Девки катали, мужики-то не катали. А я своим внукам делаю и теперь. На Новый год раньше ходили шуликунами наряжались, ходили по домам. Козули женихам подавали. На другой день утром приходили славить. Наславят девки по многу корзин угощения, дак откупят комнату и веселятся.Из книги Нины Анатольевны Филёвой “Рассказывают мастера” (Архангельск, 2014)