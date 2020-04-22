Суровые улии китайских многоэтажек площадью 2 квадратных метра

Гонконг – город с многомиллионным населением и огромным контрастом в уровне жизни людей. Все дело в том, что очень много китайцев здесь живут в очень маленьких каморках, наподобие наших кладовок. Такое решение жилищного вопроса обусловлено двумя факторами –городской перенаселенностью и ужасно высокими ценами на жилплощадь. Многие семьи вынуждены мириться с такими ужасными условиями проживания / Фото: ukr-dom.com.uaКлетки для проживания были расценены ООН, как оскорбление достоинства людей, и соответственно осуждены. Но суть вопроса этот факт не меняет, к сожалению. В настоящее время приблизительно триста тысяч человек имеют такие условия проживания, и это единственное для них альтернативное решение. Стоимость аренды жилья в Китае выше, чем в США / Фото: yandex.uaЧтобы арендовать в Гонконге квартиру, понадобится платить на тридцать пять процентов больше, чем, например, в Нью-Йорке. И это при том, что площадь их в основном до 2,5 метров квадратных. В некоторых случаях она составляет пять метров квадратных, и это считается роскошью. А самое интересное, что в месяц за эту небольшую квартирку (назвать каморку так можно разве что с огромным трудом) равна от 250 до 350 американских долларов. Цена каморки-квартиры в Китае равносильна стоимости однокомнатной квартиры в столице РФ / Фото: m.sputnik-georgia.ruВсе мы прекрасно знаем, что ежегодно население страны значительно увеличивается. Людям где-то нужно жить, а места, к сожалению, не становится больше. Чтобы как-то поддержать своих граждан и обеспечить их личным жильем, власти нашли выход в постройке крохотных каморок-квартир.Для наших соотечественников осознавать тот факт, что в их распоряжении есть только два квадрата площади, очень страшно. Некоторым гражданам у нас в стране мало и двести квадратов. Но в Китае это уже прорыв, так как до этого нововведения многие китайцы жили в одной небольшой квартире с множеством родственников. Поэтому государству они благодарны. Для покупки этой «кладовки» именуемой квартирой понадобится выложить сумму, равносильную стоимости однокомнатной квартиры в Москве. Многие китайцы рады и таким условиям проживания / Фото: infokava.comНо даже этот момент китайцев не смущает и не расстраивает. Если некоторые до этого жили пусть и в тесноте, но под крышей, то многие горожане вообще проживали в коробках из картона под открытым небом. Здесь же у них появилась возможность хотя бы отдохнуть после работы, выспаться.Что касается удобств, то нам тоже сложно понять, как это может устраивать. Хотя те, кто жил в свое время в общежитиях, не удивятся. Туалет и душ здесь рассчитан на несколько отдельных квартир, расположенных на одном этаже, плюс кухня тоже одна на всех. Счастливчики же имеют собственную плиту для приготовления еды и туалет. Сложно даже представить, где они там помещаются, но это реальность. Основную часть помещения занимает кровать / Фото: todayonline.com

Основную часть миниатюрного помещения занимает кровать. Зачастую конструкция изготовлена в двухъярусном формате. На полках лежит абсолютно все: одежда, предметы домашнего обихода, продукты в упаковках, посуда, предметы личной гигиены. Живут в этих крошечных квартирках женщины, мужчины, семьи – люди всех возрастов. Они радуются уже тому, что в их собственном жилье они могут просто встать во весь рост. После таких новостей, наша московская однушка площадью пятнадцать квадратов может показаться настоящей роскошью, если сравнивать с Китаем, конечно. Экстерьер домов с такими квартирами достаточно привлекательный / Фото: yablor.ruСтоит отметить, что с внешней стороны квартирки-гробики имеют вполне презентабельный вид. Облицовка из светоотражающих роскошных панелей делает их похожими на богатые, пафосные торговые и бизнес-центры, гармонично вписывающиеся в общую городскую архитектуру. Но за фасадами настоящий кошмар. Гонконгские жилые дома являются обратной стороной медали, контрастом для богатой стороны мегаполиса. Изначально такие коробки представляли собой кровати с металлическими прутьями / Фото: laovaev.netЕще в пятидесятых годах коробки представляли собой кровати с металлическими огораживающими прутьями. Селились здесь бедные люди, мигрировавшие из КНР. С годами спрос на такое жилье вырос, что привело к его модернизации. Из клеток сделали коробки, куда в основном заселились местные жители. Из-за очень высокой цены на недвижимость китайцам приходится довольствоваться крошечными квартирами / Фото: kenguru.plusСложившая ситуация, на самом деле, критическая. Все дело в том, что территория города полностью находится в собственности правительства. Под застройку жилыми зданиями используют всего 7% от всей имеющейся в наличии земли. Остальной ресурс по результатам многочисленных аукционов сдается богатым китайским и иностранным девелоперам в аренду. Они занимаются строительством домов и устанавливают на жилплощадь слишком высокую цену. Ведь здесь, мало того, что рынок ограничен, так еще и контроль за ценами отсутствует. Китайцы покупают только самое необходимое, чтобы не захламлять свои квартирки / Фото: az.sputniknews.ruБольшая часть китайцев, владеющих этой недвижимостью, не находятся дома. Максимальное количество времени они проводят на работе. Во-первых, кредитная недвижимость имеет слишком высокую стоимость. Во-вторых, нужно как-то жить, чем-то питаться, во что-то одеваться и обуваться. Поэтому они не покупают много вещей. В их доме есть только то, что жизненно необходимо. Смертность в таких каморках выше, чем на улице / Фото: fakty.com.uaСледует отметить и еще один момент. В этих перенаселенных домах смертность на порядок выше, чем на городских улицах. Причиной является пребывание на одной территории огромнейшего числа людей, которое регулярно повышается за счет большой рождаемости. Так появляется шанс получить в рефинансирование от государства квартиру большей площадью.