Разрушители образования контролируют вузы и готовят «цифровые» ФГОСы

Постоянные читатели «Катюши» прекрасно знакомы с историей противостояния ликвидаторов русской/советской традиционной образовательной системы и педагогов-консерваторов. Позицию последних можно смело назвать патриотической, тогда как среди «инноваторов» сплошь и рядом – методологи-вариаторы, администраторы ВШЭ и РАНХиГС и прочие члены совета Еврейского музея толерантности.Помимо узаконения губительной для здоровья и знаний «электронной школы» они готовятся переформатировать мозги новых поколений педагогов и изменить под свои нужды образовательные стандарты. И теперь, после смещения с поста министра просвещения Ольги Васильевой, ее преемник-технократ Сергей Кравцов всеми силами приближает триумф асмоловых, кузьминовых сотоварищи.Незадолго до своей отставки, в декабре 2019 года, Васильева смогла сделать сильный ход, утвердив новые ФГОСы, которые содержат четкие стандарты с точки зрения детализации и ясности требований к изучаемым предметам и полученным по ним знаниям, а также унификации образовательного пространства (в т.ч. – введения единых стандартов учебников). Против инициативы экс-министра взбунтовались либералы из НКО Комитет гражданских инициатив (основана экс-министром финансов Алексеем Кудриным, нынешний руководитель – один из главных авторов разрушительной программы перехода СССР к «рыночной экономике» («500 дней»), глава фонда «Либеральная миссия», научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин), не менее либеральная Гильдия словесников, а также академик РАО, член Совета по правам человека, главный идеолог «формирования установок толерантности» (также он является председателем экспертного совета Еврейского Центра толерантности) в российском обществе, а также разработчик скандального форсайт-проекта «Детство-2030», предполагающего разрушение всех основ традиционного образования, семьи и превращение детей в воспитывающихся в инкубаторах киборгов, – Александр Асмолов.Теперь Асмолов и компания идут дальше. «Уйдя» Васильеву и поставив на ее место свою креатуру в виде молодого «инноватора» Кравцова, они реализуют инициативу «ФГОС 4.0», главной задачей которой является полный демонтаж традиционной системы оценки и усвоения фундаментальных для каждого человека знаний. Рассматривать все это необходимо под ракурсом добровольно-принудительного перевода всех школ и многих вузов на онлайн-обучение под предлогом коронавирусной пандемии. Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов успел воспеть глобальную цифровую революцию, порожденную коронакризисом. Еще раньше методическую базу под это дело заложили переводчики стратегий Всемирного банка, ОЭСР и ООН – форсайтщики Павел Лукша и Дмитрий Песков. Сейчас в этой команде наконец появились большие фигуры из Правительства, а именно – министр просвещения Кравцов собственной персоной, ректор МГПУ Игорь Реморенко, президент РАО Юрий Зинченко. Все перечисленные персонажи, а также известный содомит из Института образования ВШЭ Исак Фрумин приняли участие в сетевой конференции «Эврика-авангард-2020», призванной утвердить стандарты для новых «ФГОС 4.0».Материалы конференции находятся в открытом доступе, каждый при желании может с ними ознакомиться. Сама суть сбора этих оптимизаторов в одном виртуальном пространстве честно описывается ими же:«ФГОС-3, разработанный при министре просвещения Ольге Васильевой, по итогам экспертизы Российской академии образования решением Совета по стандартам был отправлен на доработку. После поручения президента по итогам заседания Совета по правам человека стало понятно, что это будет не доработка, а кардинальная переработка, полная перезагрузка программы и обновление всех данных. Причем инициатива переходит от ведомства к профессиональному сообществу…»При этом научный руководитель ИПОП «Эврика» Александр Адамский предложил назвать этот этап подготовки стратегии и концепции стандарта «Инициативой ФГОС 4.0», осторожно уточнив, что «речь не идет о разработке госстандартов, порядок этого определяет правительство, речь идет об общественной инициативе по формулированию основных принципов, стратегических ориентиров, гражданского заказа на изменения».Ну вы уже наверняка поняли, что это за граждане и каков их заказ. Если же еще нет – вот пара характернейших цитат. Тот же господин Адамский заявил о «прямолинейном, примитивном и упрощенном понимании авторами предыдущей «министерской» версии изменений во ФГОС». Г-ну Адамскому очень не нравится, что «на всей территории страны от Калининграда до Владивостока дети должны осваивать программу в одно и то же время по одним и тем же учебникам. Отсюда – жесткая привязка учебного материала к годам обучения, против которой восстала прогрессивная (прогрессивная – это асмоловы, адамские, фрумины и кузьминовы – прим. ред.) часть педагогического сообщества».«Единство образовательного пространства Российской Федерации задается многообразием, вариативностью этого самого пространства, как бы это парадоксально не звучало. Это очень важный момент, потому что он определяет ту самую стратегию, на которую мы все направлены», – подчеркнул Адамский.Ну да, то что стратегия асмоловых направлена на уничтожение единой системы передачи знаний с четкими стандартами, прошедшими экспертизы академического сообщества – никто в этом и не сомневался.Адамского понесло еще дальше – по его мнению, предстоит «методологический прорыв в отказе от исключительно измеряемых результатов освоения образовательных программ к более качественным результатам и предоставление учителю права вырабатывать собственные подходы к оценке результатов освоения ООП». Ну вы поняли – отказ от единой шкалы оценок, от экзаменов и переход на индивидуальные образовательные траектории с базовым набором навыков и компетенций для большинства «плебса». Все эти методички форсайтщиков озвучивались и разбирались нами неоднократно.

Главным вектором обсуждения на конференции стала… ну разумеется, тема кардинального пересмотра ФГОС с учетом цифровой революции.«Цифра – это символ будущего российской школы. Цифровую революцию нельзя игнорировать. Раньше мы учили детей с часами, ручкой, бумагой и линейкой, а теперь надо с калькулятором и мобильником, поскольку это уже часть их расширенного сознания. И к этому субъекту образовательного развития должны адресоваться наши Стандарты», – убежден академик РАН и РАО, директор Института кибернетики и образовательной информатики им. А.И. Берга ФИЦ ИУ РАН, член комиссии РАН по экспертизе ФГОС и учебников Алексей Семенов.Интересно, в курсе ли этот академик-кибернетик заключений профессиональных независимых экспертов о непоправимом вреде здоровью нового поколения, который наверняка нанесут РЭШ, МЭШ и прочие «цифровые образовательные среды»? Вряд ли он прослушал лекцию психотерапевта Андрея Курпатова на МЭФ-2020 в Давосе о том, что человечество переживает «эпидемию цифрового аутизма». Но СанПиНами по использованию компьютеров и прочей современной техники в школах (устаревшими, но все равно худо-бедно защищающими детей) он хотя бы немного должен быть знаком! Или, на худой конец, ознакомиться с мнением родителей после старта дистанционного электронного образовательного эксперимента в начале апреля с.г. Очень сильно сомневаемся, что г-н Семенов сделал хоть что-то из перечисленного.В том же духе высказался и глава РАО Юрий Зинченко, который считает необходимым «пересмотреть набор компетенций, которые позволят школьникам успешно развиваться в цифровом пространстве, безопасно использовать его и при этом уметь им управлять».«Стандарт сегодня – это документ, который должен обеспечить качество образования не на год и даже не на 10 лет, а быть гибкой динамической системой управления и реализации образования в условиях быстрых изменений и ускоренной цифровизации», – заявил Зинченко.С учетом приведенных выше позиций можно смело предположить, что «ФГОС им. Васильевой» разберут и соберут заново, видоизменив до неузнаваемости. Вместо четкого и понятного плана развития отечественного образования нам хотят дать «гибкую динамическую систему управления в условиях ускоренной цифровизации». Думается, пояснять этот опаснейший подход форсайтщиков уже не требуется.Еще один важный этап переформатирования сознания участников образовательного процесса касается педагогов. И вот 6 апреля председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче 33 государственных педагогических вузов в подчинение Минпросвета.В списке таких вузов значатся Московский педагогический государственный университет, Омский государственный педагогический университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Томский государственный педагогический университет, Уральский государственный педагогический университет, Московский государственный психолого-педагогический университет и другие.Показательно, как это переподчинение прокомментировала председатель совета академической гимназии №56 Санкт-Петербурга Майя Пильдес.«Сегодня мы попали в сложную ситуацию с коронавирусом, когда именно школе нужны новейшие технологии. И если бы в педвузах система образования была встроена немного по-другому, возможно, сейчас учителям было бы гораздо легче. Успех в обучении школьников в первую очередь зависит от уровня педагогического образования в стране», – заявила Пильдес.В Минпросвете объясняют это решение следующим образом:«Министерство обеспечит прямое включение вузов в систему профессионального развития педагога. Это существенное обновление содержания образования, повышение практико-ориентированности образовательных программ, развитие исследовательской культуры обучающихся и педагогов, повышение степени участия студентов в образовании школьников и развитие механизмов наставничества».Однако мы обращаем внимание на недавнее заявление Кравцова о необходимости узаконить электронную школу как одну из основных форм обучения. В этом контексте становится понятно рвение Минпросвета взять под полный контроль систему подготовки педагогических кадров для школ. С легкой руки этого форсайт-ведомства наших детей в классах вскоре будут встречать не учителя, а «тьюторы-навигаторы» цифрового мира, отправляющие школьников в «свободное интернет-плавание» и делающие акцент на игры (в том числе – виртуальные), а не на занятия в обучении. Так что не торопимся разделять восторг госпожи Пильдес о новейших технологиях. Обеспечение профразвития педагога без четко выверенной стратегии и, если угодно, идеологии – суть профанация и пустые слова. Увы, у Кравцова и его форсайт-соратников есть идеология – пусть не своя, а спущенная свыше от господ-глобалистов, но от этого она становится еще более опасной.Министр просвещения Ольга Васильева в прямом эфире ответила на вопросы РБК Представление нового министра просвещения Сергея Кравцова. Полное видео Брифинг министра просвещения РФ Сергея Кравцова РИА Катюша