Барнаульские общественники обеспокоены многочасовыми контактными очередями почтовых отделений

Самоизоляция самоизоляцией, а почта по расписанию

Общественная организация «Гражданский патруль» обратила внимание на многочасовые очереди у почтовых отделений в Барнауле, в которых стоят горожане, не следуя рекомендациям по соблюдению дистанции. В связи с этим общественники обратились в «Почту России» с просьбой провести проверку и принять меры.

В своем обращении «Гражданский патруль» указывает конкретные отделения, у которых наблюдается большие скопления людей. Речь идет о пунктах на проспекте Комсомольском, 110 и на улицах Молодежная, 68, Антона Петрова, 144, Попова, 186, Пушкина, 68 и др. Общественники утверждают, что время обслуживания одного клиента здесь превышает 2,5 минуты, а время в очереди — более восьми минут, хотя «Почта России» заявляет именно такие параметры. Люди стоят в очередях, не соблюдая рекомендованной дистанции в полтора метра. «Почти возле каждого отделения очередь по двадцать человек, люди ждут по два часа и дольше. Клиентов обслуживает один оператор. Разобраться в этом хаосе невозможно. Горячая линия не отвечает, в главпочтамте хамят. Люди не могут получить или отправить письма и посылки. У судебных отправлений истекает срок хранения, на дом их не доставляют, а там важные документы», — рассказал активист Игорь Берг.

Он отметил, что к рядовым сотрудникам почты претензий нет, так как они вынуждены работать в таких условиях. По его мнению, массовые скопления людей в условиях распространения коронавируса, допускает руководство «Почты России», которое не принимает мер, чтобы минимизировать личные обращения в отделения. «В очередях много пожилых людей, которые пришли получить пенсию, хотя эту услугу оказывают надомно. То же самое с доставкой посылок – услугой не пользуются. Возможно, проблема в недостаточной информированности населения», — предположил Игорь Берг.

В связи с этим правозащитники просят «Почту России» провести проверку в почтовых отделениях и принять меры по предотвращению длинных очередей. В частности, активисты предлагают провести работу по информированию граждан о возможностях дистанционного пользования услугами почты и увеличить количество персонала в отделениях.