Трамп пообещал спасти американских нефтяников деньгами

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Президент США Дональд Трамп пообещал выделить дополнительные деньги на поддержку нефтяной отрасли. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Мы никогда не подведем великую индустрию нефти и газа США. Я поручил министру энергетики (Дэн Бруйетт) и министру финансов (Стивен Мнучин) разработать план, который предоставит средства для того, чтобы поддержать эти очень важные компании и сохранить рабочие места», – написал глава Белого дома.

В понедельник, 20 апреля, цена на майский фьючерс американской марки WTI падала почти до минус 40 долларов за баррель. Обрушение котировок было связано с опасениями по поводу переполнения хранилищ нефти.

Однако Трамп заявил, что падение будет краткосрочным, а в течение месяца цена на нефть может вырасти до 25-28 долларов за баррель. Однако и такой уровень цен делает нерентабельным добычу на многих сланцевых месторождениях и ведет к банкротству компаний.

Ранее стало известно, что в Белом доме планируют платить за еще недобытую нефть. Правительство хочет выкупать запасы нефти у компаний, но просит производителей их не извлекать. Это позволит не допустить переполнение хранилищ и на полгода убрать с рынка до двух миллионов баррелей в сутки.

Другим предложением стал запрет на импорт саудовской нефти, которая в апреле увеличила поставки на американские нефтеперерабатывающие заводы в четыре раза.