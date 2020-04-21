Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков

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При аннулировании цифрового пропуска для передвижения по Москве надо оформить новый, внимательно проверив все указанные данные и соответствие заявки шаблону. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале, отвечая на распространенные вопросы о пропускной системе.

В штабе также объяснили, что цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы не приходилось ждать результатов проверок, а сами проверки проводятся позднее. Так, заявки проверяют на корректность заполнения — например, на наличие в инициалах цифр, которых там быть не должно. При оформлении рабочего пропуска ИНН работодателя проверяется в базах Федеральной налоговой службы (ФНС). Кроме того, проверяется, не числится ли гражданин в реестре тех, кто обязан соблюдать режим полной изоляции. Если данные не прошли проверку, пропуск аннулируется.

Пропуска самозанятых граждан проверяются по Единому реестру индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и реестру самозанятых. Если гражданин указал ИНН физического лица для получения рабочего пропуска, а его аннулировали, вероятно, ИНН не нашли в указанных реестрах и надо оформить новый пропуск, внимательно проверив все данные.

В оперштабе также предупредили, что если человек получил несколько рабочих пропусков, они будут действительны, если их оформили в соответствии с указом мэра, но «в дальнейшем» пропуска-дубли аннулируют. Останется только один действующий пропуск, гражданин получит уведомление на номер телефона или адрес электронной почты, указанные при оформлении.

Отвечая на вопрос, почему аннулирован разовый пропуск на посещение медучреждения, в штабе заявили, что проверяется в том числе, действительно ли человек сделал запись ко врачу. Проверки носят выборочный характер, и если информация не подтвердится:, пропуск аннулируют.

Пропускной режим в Москве начал действовать 15 апреля, он распространяется на передвижение на личном и общественном транспорте, в том числе и такси. Власти столицы заявили, что у них нет планов на введение пропускного режима для пешеходов. Мэр Сергей Собянин продлил режим самоизоляции для борьбы с коронавирусом в Москве до 1 мая.