Будем ли в мае на самоизоляции: Россияне ищут ответ о конце карантина в стране

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Будем ли в мае на самоизоляции: Россияне ищут ответ о конце карантина в стране

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока не дает повода думать о том, что режим самоизоляции в стране снимут в ближайшие дни. Некоторые СМИ уже пишут о том, что карантин в стране могут продлить и после майских праздников, а может и до начала лета.

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения выявлены в 78 российских регионах, большинство из них в Москве и Подмосковье. Из-за этого власти Подмосковья задумали продлить режим самоизоляции на майские праздники. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений», — заявил Воробьев.

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Когда придет конец карантина

В России по-прежнему не работают большинство ресторанов, развлекательных заведений и ТЦ. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, предприятия ЖКХ и другие учреждения, занимающиеся жизнеобеспечением. Граждане, в большей части, сидят по домам.

Будем ли в мае на самоизоляции: Россияне ищут ответ о конце карантина в стране

Напомним, что после обращения президента России Владимира Путина от 23 марта во всей стране объявили нерабочие дни — неделю гражданам рекомендовали сидеть дома, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Первой в стране ввела режим самоизоляции Москва. Именно здесь регистрируют больше всего случаев коронавирусной инфекции.

Будем ли в мае на самоизоляции: Россияне ищут ответ о конце карантина в стране

После этого было второе обращение к нации и карантин был продлен до конца апреля. Однако на днях РБК написало о том, что режим самоизоляции могут продлить и на майские праздники, а может и до 1 июня.

Ситуация с коронавирусом в стране на 20 апреля, сколько и где зараженных

В России на 20 апреля официально объявлено о 52 763 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 3873 человека, скончалось 456 человек.

Будем ли в мае на самоизоляции: Россияне ищут ответ о конце карантина в стране

За последние сутки в России было зафиксировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах. Наибольшее количество зараженных — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а так же Нижегородской области, Республике Коми и Ленинградской области.

Будем ли в мае на самоизоляции: Россияне ищут ответ о конце карантина в стране

 COVID-19 по России по состоянию на 20 апреля
Основной источник: стопкоронавирус.рф
Субъект федерации Всего
Случаев Выздоровело Смертей
85 из 85 47 121 3 446 405
Москва 26350 1838 204
Московская обл. 5241 176 49
 Санкт-Петербург 1846 241 8
Нижегородская обл. 759 26 5
 Коми 491 21 3
Ленинградская обл. 454 9 0
Краснодарский край 417 59 8
 Мурманская обл. 400 28 3
 Дагестан 331 28 9
Брянская обл. 321 30 1
Тульская обл. 309 41 0
Ингушетия 308 22 5
Красноярский край 306 17 2
 Башкортостан 297 14 14
Тверская обл. 296 12 0
 Мордовия 293 5 1
Ростовская обл. 292 13 0
 Марий Эл 291 24 1
Рязанская обл. 289 9 0
Чеченская Республика 264 19 5
Владимирская обл. 259 11 5
Тюменская обл. 254 20 2
Ставропольский край 244 26 3
Курская обл. 242 26 3
 Татарстан 230 25 0
Калужская обл. 228 9 4
Чувашская Республика 225 9 2
Пермский край 215 30 3
Хабаровский край 215 16 5
Тамбовская обл. 209 8 0
Ивановская обл. 203 12 2
Смоленская обл. 189 4 2
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 188 21 0
 Ульяновская обл. 187 3 2
Оренбургская обл. 184 16 2
 Воронежская обл. 180 28 5
Орловская обл. 175 10 1
Кировская обл. 169 14 2
 Липецкая обл. 169 60 1
Пензенская обл. 165 4 5
Кабардино-Балкарская Республика 152 8 0
Свердловская обл. 149 52 1
Северная Осетия 145 8 2
 Ярославская обл. 144 12 0
Саратовская обл. 142 13 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 140 7 1
Калининградская обл. 138 35 1
Астраханская обл. 136 9 3
 Новосибирская обл. 132 16 3
Бурятия 115 37 2
Архангельская обл. 114 11 1
Белгородская обл. 112 11 2
Волгоградская обл. 111 25 1
Новгородская обл. 108 4 1
Республика Саха (Якутия) 107 16 0
Вологодская обл. 100 13 0
Адыгея 100 16 2
Приморский край 97 4 2
Самарская обл. 95 15 0
 Удмуртская Республика 92 7 3
Карачаево-Черкесская Республика 87 1 0
Алтайский край 84 4 0
Челябинская обл. 78 35 0
 Калмыкия 77 9 3
Хакасия 76 3 0
Костромская обл. 70 7 2
Иркутская обл. 65 12 2
Магаданская обл. 63 1 0
Псковская обл. 52 9 6
Крым 45 22 0
Забайкальский край 43 4 0
Камчатский край 41 4 0
Кемеровская обл. 41 6 1
Омская обл. 36 16 0
Томская обл. 33 4 0
 Карелия 30 0 0
Еврейская автономная обл. 22 4 0
Амурская обл. 20 4 0
Сахалинская обл. 19 8 0
 Севастополь 17 2 0
а Тыва 13 0 0
Курганская обл. 13 3 0
Алтай 4 0 0
Чукотский автономный округ 2 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф