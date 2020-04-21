Будем ли в мае на самоизоляции: Россияне ищут ответ о конце карантина в стране

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока не дает повода думать о том, что режим самоизоляции в стране снимут в ближайшие дни. Некоторые СМИ уже пишут о том, что карантин в стране могут продлить и после майских праздников, а может и до начала лета.
За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения выявлены в 78 российских регионах, большинство из них в Москве и Подмосковье. Из-за этого власти Подмосковья задумали продлить режим самоизоляции на майские праздники. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений», — заявил Воробьев.
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Когда придет конец карантина
В России по-прежнему не работают большинство ресторанов, развлекательных заведений и ТЦ. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, предприятия ЖКХ и другие учреждения, занимающиеся жизнеобеспечением. Граждане, в большей части, сидят по домам.
Напомним, что после обращения президента России Владимира Путина от 23 марта во всей стране объявили нерабочие дни — неделю гражданам рекомендовали сидеть дома, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Первой в стране ввела режим самоизоляции Москва. Именно здесь регистрируют больше всего случаев коронавирусной инфекции.
После этого было второе обращение к нации и карантин был продлен до конца апреля. Однако на днях РБК написало о том, что режим самоизоляции могут продлить и на майские праздники, а может и до 1 июня.
Ситуация с коронавирусом в стране на 20 апреля, сколько и где зараженных
В России на 20 апреля официально объявлено о 52 763 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 3873 человека, скончалось 456 человек.
За последние сутки в России было зафиксировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах. Наибольшее количество зараженных — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а так же Нижегородской области, Республике Коми и Ленинградской области.
| COVID-19 по России по состоянию на 20 апреля
Основной источник: стопкоронавирус.рф
|Субъект федерации
|Всего
|Случаев
|Выздоровело
|Смертей
|85 из 85
|47 121
|3 446
|405
|Москва
|26350
|1838
|204
|Московская обл.
|5241
|176
|49
|Санкт-Петербург
|1846
|241
|8
|Нижегородская обл.
|759
|26
|5
|Коми
|491
|21
|3
|Ленинградская обл.
|454
|9
|0
|Краснодарский край
|417
|59
|8
|Мурманская обл.
|400
|28
|3
|Дагестан
|331
|28
|9
|Брянская обл.
|321
|30
|1
|Тульская обл.
|309
|41
|0
|Ингушетия
|308
|22
|5
|Красноярский край
|306
|17
|2
|Башкортостан
|297
|14
|14
|Тверская обл.
|296
|12
|0
|Мордовия
|293
|5
|1
|Ростовская обл.
|292
|13
|0
|Марий Эл
|291
|24
|1
|Рязанская обл.
|289
|9
|0
|Чеченская Республика
|264
|19
|5
|Владимирская обл.
|259
|11
|5
|Тюменская обл.
|254
|20
|2
|Ставропольский край
|244
|26
|3
|Курская обл.
|242
|26
|3
|Татарстан
|230
|25
|0
|Калужская обл.
|228
|9
|4
|Чувашская Республика
|225
|9
|2
|Пермский край
|215
|30
|3
|Хабаровский край
|215
|16
|5
|Тамбовская обл.
|209
|8
|0
|Ивановская обл.
|203
|12
|2
|Смоленская обл.
|189
|4
|2
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|188
|21
|0
|Ульяновская обл.
|187
|3
|2
|Оренбургская обл.
|184
|16
|2
|Воронежская обл.
|180
|28
|5
|Орловская обл.
|175
|10
|1
|Кировская обл.
|169
|14
|2
|Липецкая обл.
|169
|60
|1
|Пензенская обл.
|165
|4
|5
|Кабардино-Балкарская Республика
|152
|8
|0
|Свердловская обл.
|149
|52
|1
|Северная Осетия
|145
|8
|2
|Ярославская обл.
|144
|12
|0
|Саратовская обл.
|142
|13
|0
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|140
|7
|1
|Калининградская обл.
|138
|35
|1
|Астраханская обл.
|136
|9
|3
|Новосибирская обл.
|132
|16
|3
|Бурятия
|115
|37
|2
|Архангельская обл.
|114
|11
|1
|Белгородская обл.
|112
|11
|2
|Волгоградская обл.
|111
|25
|1
|Новгородская обл.
|108
|4
|1
|Республика Саха (Якутия)
|107
|16
|0
|Вологодская обл.
|100
|13
|0
|Адыгея
|100
|16
|2
|Приморский край
|97
|4
|2
|Самарская обл.
|95
|15
|0
|Удмуртская Республика
|92
|7
|3
|Карачаево-Черкесская Республика
|87
|1
|0
|Алтайский край
|84
|4
|0
|Челябинская обл.
|78
|35
|0
|Калмыкия
|77
|9
|3
|Хакасия
|76
|3
|0
|Костромская обл.
|70
|7
|2
|Иркутская обл.
|65
|12
|2
|Магаданская обл.
|63
|1
|0
|Псковская обл.
|52
|9
|6
|Крым
|45
|22
|0
|Забайкальский край
|43
|4
|0
|Камчатский край
|41
|4
|0
|Кемеровская обл.
|41
|6
|1
|Омская обл.
|36
|16
|0
|Томская обл.
|33
|4
|0
|Карелия
|30
|0
|0
|Еврейская автономная обл.
|22
|4
|0
|Амурская обл.
|20
|4
|0
|Сахалинская обл.
|19
|8
|0
|Севастополь
|17
|2
|0
|а Тыва
|13
|0
|0
|Курганская обл.
|13
|3
|0
|Алтай
|4
|0
|0
|Чукотский автономный округ
|2
|0
|0
|Ненецкий автономный округ
|1
|0
|0
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф