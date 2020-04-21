Будем ли в мае на самоизоляции: Россияне ищут ответ о конце карантина в стране

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России пока не дает повода думать о том, что режим самоизоляции в стране снимут в ближайшие дни. Некоторые СМИ уже пишут о том, что карантин в стране могут продлить и после майских праздников, а может и до начала лета.

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб. Новые случаи заражения выявлены в 78 российских регионах, большинство из них в Москве и Подмосковье. Из-за этого власти Подмосковья задумали продлить режим самоизоляции на майские праздники. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». «Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим ограничений», — заявил Воробьев.

*Читайте все самые свежие новости, советы и мнения экспертов про коронавирус COVID-19 по этой ссылке https://pronedra.ru/tags/koronavirusy.

Когда придет конец карантина

В России по-прежнему не работают большинство ресторанов, развлекательных заведений и ТЦ. Открытыми остаются только продуктовые магазины, аптеки, предприятия ЖКХ и другие учреждения, занимающиеся жизнеобеспечением. Граждане, в большей части, сидят по домам.

Напомним, что после обращения президента России Владимира Путина от 23 марта во всей стране объявили нерабочие дни — неделю гражданам рекомендовали сидеть дома, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Первой в стране ввела режим самоизоляции Москва. Именно здесь регистрируют больше всего случаев коронавирусной инфекции.

После этого было второе обращение к нации и карантин был продлен до конца апреля. Однако на днях РБК написало о том, что режим самоизоляции могут продлить и на майские праздники, а может и до 1 июня.

Ситуация с коронавирусом в стране на 20 апреля, сколько и где зараженных

В России на 20 апреля официально объявлено о 52 763 случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в 85 регионах. Выздоровели 3873 человека, скончалось 456 человек.

За последние сутки в России было зафиксировано 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах. Наибольшее количество зараженных — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, а так же Нижегородской области, Республике Коми и Ленинградской области.

COVID-19 по России по состоянию на 20 апреля

Основной источник: стопкоронавирус.рф Субъект федерации Всего Случаев Выздоровело Смертей 85 из 85 47 121 3 446 405 Москва 26350 1838 204 Московская обл. 5241 176 49 Санкт-Петербург 1846 241 8 Нижегородская обл. 759 26 5 Коми 491 21 3 Ленинградская обл. 454 9 0 Краснодарский край 417 59 8 Мурманская обл. 400 28 3 Дагестан 331 28 9 Брянская обл. 321 30 1 Тульская обл. 309 41 0 Ингушетия 308 22 5 Красноярский край 306 17 2 Башкортостан 297 14 14 Тверская обл. 296 12 0 Мордовия 293 5 1 Ростовская обл. 292 13 0 Марий Эл 291 24 1 Рязанская обл. 289 9 0 Чеченская Республика 264 19 5 Владимирская обл. 259 11 5 Тюменская обл. 254 20 2 Ставропольский край 244 26 3 Курская обл. 242 26 3 Татарстан 230 25 0 Калужская обл. 228 9 4 Чувашская Республика 225 9 2 Пермский край 215 30 3 Хабаровский край 215 16 5 Тамбовская обл. 209 8 0 Ивановская обл. 203 12 2 Смоленская обл. 189 4 2 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 188 21 0 Ульяновская обл. 187 3 2 Оренбургская обл. 184 16 2 Воронежская обл. 180 28 5 Орловская обл. 175 10 1 Кировская обл. 169 14 2 Липецкая обл. 169 60 1 Пензенская обл. 165 4 5 Кабардино-Балкарская Республика 152 8 0 Свердловская обл. 149 52 1 Северная Осетия 145 8 2 Ярославская обл. 144 12 0 Саратовская обл. 142 13 0 Ямало-Ненецкий автономный округ 140 7 1 Калининградская обл. 138 35 1 Астраханская обл. 136 9 3 Новосибирская обл. 132 16 3 Бурятия 115 37 2 Архангельская обл. 114 11 1 Белгородская обл. 112 11 2 Волгоградская обл. 111 25 1 Новгородская обл. 108 4 1 Республика Саха (Якутия) 107 16 0 Вологодская обл. 100 13 0 Адыгея 100 16 2 Приморский край 97 4 2 Самарская обл. 95 15 0 Удмуртская Республика 92 7 3 Карачаево-Черкесская Республика 87 1 0 Алтайский край 84 4 0 Челябинская обл. 78 35 0 Калмыкия 77 9 3 Хакасия 76 3 0 Костромская обл. 70 7 2 Иркутская обл. 65 12 2 Магаданская обл. 63 1 0 Псковская обл. 52 9 6 Крым 45 22 0 Забайкальский край 43 4 0 Камчатский край 41 4 0 Кемеровская обл. 41 6 1 Омская обл. 36 16 0 Томская обл. 33 4 0 Карелия 30 0 0 Еврейская автономная обл. 22 4 0 Амурская обл. 20 4 0 Сахалинская обл. 19 8 0 Севастополь 17 2 0 а Тыва 13 0 0 Курганская обл. 13 3 0 Алтай 4 0 0 Чукотский автономный округ 2 0 0 Ненецкий автономный округ 1 0 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф