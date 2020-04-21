Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 22 апреля 2020 года?

Количество инфицированных вирусом COVID-19 на территории Российской Федерации превысило отметку в 50 тысяч человек, об этом стало известно, исходя из заявления оперативного штаба по борьбе с распространением вируса. За прошедшие сутки было обнаружено 5 642 человек, которые заразились вирусом. Прирост составил почти двенадцать процентов, что выше показателя 20 апреля (менее десяти процентов), но значительно ниже среднего прироста за последние недели. На каждые сто тысяч граждан РФ приходится почти 36 случаев инфицирования, по этому показателю страна занимает 24-е место среди 30 государств с наибольшим числом инфицированных — ниже Румынии.

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Где и сколько заболевших коронавирусом на сегодня в России

В России зафиксировано 52 763 случая заражения, за последние 24 часа в стране зафиксировано 5 642 случая инфицирования. Всего в стране 3 873 человека вылечилось, 456 пациентов погибло.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

Коронавирус в России, последние новости на 22 апреля 2020 года

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что РФ почти достигла пика заболеваемости вирусом из Поднебесной. Несмотря на то что количество инфицированных каждый день лишь возрастает, тяжелых форм заболевания уже не наблюдается, поэтому летальных исходов будет меньше. Если верить прогнозам Вероники, то пик вируса COVID-19 может наступить до мая.

Заслуженный врач Российской Федерации Александр Карабиненко считает иначе. Он говорит, что вирус, попав в человеческий организм, будет жить там долго. Новый вид вируса COVID-19 в России может распространяться до конца летнего периода.

В столице РФ зафиксировали инфицированного вирусом COVID-19 нарушителя карантинного режима, он был за рулем. Впоследствии, мужчину отвезли в клинику, а его транспортное средство эвакуировали.

У трех студентов Московской академии Следственного комитета обнаружили симптомы заболевания новым вирусом.

Российский премьер отменил таможенные пошлины на поставку аппаратов ИВЛ, медицинских масок, защитных костюмы из-за границы до 30 сентября 2020 года.

Около 100 журналистов в России заболели коронавирусом

Заместитель руководителя Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что примерно у ста журналистов в России диагностировали вирус COVID-19. Около 500 сотрудников СМИ находятся на карантине или самоизоляции. Один из инфицированных недавно скончался, пока неизвестно, о ком именно идет речь.

По словам Волина, представители также относятся к зоне риска.

«По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни представителей СМИ на сегодняшний день заражены вирусом COVID-19. К сожалению, в столице недавно был первый случай смерти одного из журналистов», — заявил заместитель министра.

Окончание эпидемии коронавируса в России придётся на середину августа, считает учёный

Пандемия COVID-19 на территории РФ достигнет пика к концу апреля и продолжится до середины мая. К середине июня медики будут регистрировать единичные случаи инфицирования, тогда как смерти от вируса прекратятся в августе. В это же время следует ожидать, что люди, которые ранее были заражены — вылечатся. Об этом заявила доктор биологических наук Нурбубу Молдогазиева.

Подобный прогноз доктор составила на основе графиков, которые отражают темп распространения вируса в разных государствах, в том числе и в РФ. По ее словам, график имеет вид колокола — кривая вначале растет, затем достигает высшей точки, после чего падает. Если сейчас смотреть по крупным европейским странам — Италии, Испании, Германии и Франции, то там пик пандемии уже пройден. На пике находится Америка, у них намечается тенденция к падению кривой. В России же кривая продолжает расти, а это значит, что пика мы еще не достигли, говорит эксперт. Молдогазиева говорит, что по заболеваемости РФ на 14 дней отстает от других государств.

«В Российской Федерации сейчас в сравнении с другими государствами меньшее количество случаев инфицирования — на сегодня это чуть более 20 тысяч человек, когда, например, в Америке с начала пандемии вирус зафиксировали уже у более чем 700 тысяч человек. Нужно учитывать тот факт, что РФ на 14 дней отстает от остальных стран по распространению вируса. Помимо этого, на невысокий уровень заболеваемости влияют и ограничительные меры, которые приняло правительство», — говорит медик.

За счет этих мер, по словам доктора, пик пандемии будет иметь растянутый характер, поэтому предсказать число инфицированных на этом этапе очень трудно. Зато уже можно сказать, что пик пандемии в России, вероятно, должен наступить в конце апреля.

В России установлен новый рекорд по смертям после коронавируса

За прошедшие сутки в РФ погиб 51 человек, у которого обнаружили вирус COVID-19. Такой прирост стал рекордным, за прошлые сутки в стране погибли 44 человека, за день до этого — 48. Всего же в России погибло более 400 человек, у которых обнаружили вирус COVID-19.