О чём сериал Бывшие и сколько в нём серий?

Очень часто говорят, что «бывших наркоманов, алкоголиков, преступников, неверных жен или мужей, не бывает. И стоит просмотреть несколько серий «Бывшие», становится понятно, что так и есть. Бывших – не бывает. Бывают люди, которые осознали свои ошибки и изо всех сил стараются их не повторять. Другое дело, что в одиночку у них ничего не получится. Поддержка кого-то сильного и уважаемого, нужна обязательно.

Сериал Бывшие, о чем сериал, сколько серий

Ответить на вопрос «а в «Бывшие», сколько серий?» очень просто. Всего 16. Два сезона по 8 серий в каждом.

У Яны Мироновой в семье сплошные проблемы. Да, её отец довольно богат. Да, он потакает любым прихотям своей любимой дочки. Но вот если бы он показывал свое к ней отношение не только когда дает денег, было бы прекрасно. А так, девушка не чувствует себя любимой своим отцом, и поэтому употребляет наркотики. Виноват ведь отец, а не она, правда? Ну в крайнем случае мать, которая не смогла объяснить отцу, как нужно правильно любить дочь.

Терпение у Мироновых-старших заканчивается. Посовещавшись, они отправляют дочку в клинику, где ей обещают помочь. Но есть одно условие – родственники не должны вмешиваться в процесс лечения зависимости. И не важно, какие именно ужасы дочка будет рассказывать. Наркоманам верить нельзя. Точка.

Кроме медикаментозного лечения от наркозависимости, пациентам необходимо так же и заняться и психологическим здоровьем. О психическом состоянии Яны позаботится лучший специалист клиники – Илья. Человек он опытный, волевой и сильный. Вот только тоже «бывший» наркоман.

Всего два сезона по 8 серий – вот сколько серий в сериале «Бывшие». Но за эти два сезона, создатели проекта постарались донести до зрителя множество важных мыслей.

Актеры сериала Бывшие

Любовь Аксенова (Яна)

Яна — избалованная дочь богатых родителей. Узнав о наркомании дочери, родные отправляют Яну на лечение в реабилитационный центр. В сериале «Бывшие» актриса Любовь Аксенова снялась в роли Яны. Наиболее известные роли актрисы — Женя Луговая в юности в драме «Обнимая небо», Катя в криминальном фильме «Мажор-2», Лилия Алехина в фильме-катастрофе «Салют-7», Вероника в научно-фантастической картине «За гранью реальности» и др.

Денис Шведов (Илья)

В клинике Яна знакомится с психологом Ильей. Знакомство начинается с конфронтации, однако быстро перерастает в теплые отношения. Илья пытается помочь пациентке. В роли Ильи зрители сериала «Бывшие» увидят Дениса Шведова. Среди фильмов с участием Дениса Шведова — «Измены» (лейтенант ДПС Никита Михалков), «Метод» (Игорь Бойко), «Что и требовалось доказать» (Олег Ширяев) и др.

Виталий Хаев (отец Яны)

Отец Яны — высокопоставленный чиновник. Пытаясь скрыть коррупционную деятельность, отец открывает банковские счета на Яну, не ожидая проблем от дочери. Роль отца Яны в сериале «Бывшие» сыграл Виталий Хаев. Актер дебютировал в кино в 1997 году, зрители запомнили артиста по роли серийного убийцы по кличке «Шутник» из сериала «Каменская». В 2006 году Виталий Хаев сыграл главную роль в трагикомедии Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Среди картин с участием артиста — «Пелагия и белый бульдог», «Однажды в Ростове», «Как я стал русским», «Орлова и Александров» и др.

Наталья Рогожкина (мама Яны)

Для мамы Яны наркомания дочери становится неожиданной и трагичной. Отношения с мужем рушатся, женщина уже давно нашла утешение вне брака. В сериале «Бывшие» снялась Наталья Рогожкина. Известность у зрителей актрисе принесла роль Даши Сундиевой в детективном сериале «Каменская». Популярные роли Натальи Рогожкиной — Нина Аверьянова в мелодраме «Парфюмерша», военврач Елена Нагибина в драме «Обнимая небо», Кира Журавлева в шпионском фильме «Спящие» и др.

Софья Лебедева (Рита)

Школьная подруга Яны — Рита — знает о ее порочных привычках. Дружба рушится, когда Яна узнает о любовных отношениях своего отца и лучшей подруги. В сериале «Бывшие» актриса Софья Лебедева сыграла роль Риты. Молодая артистка снялась в более чем 20 кинопроектах, среди которых — Надя Потапова в мелодраме «Жених», Аня Протасова в драме «Слишком красивая жена», Арина в молодости в сериале «Любовная сеть» и др. Одна из самых популярных ролей Софьи Лебедевой — Лиза Бричкина в военной драме «А зори здесь тихие…».

Григорий Чабан (Андрей)

Андрей — брат Ильи. Познакомившись с Яной, Андрей влюбляется в нее. Отец Яны использует арест Андрея в давлении на Яну, отказывающуюся помогать ему в махинациях. Роль Андрея сыграл Григорий Чабан. Артист дебютировал в кино в 2009 году в сериале «Улицы разбитых фонарей-10». Среди работ актера в кино немало ролей в детективных сериалах, среди которых — «Литейный», «Версия», «Тайны следствия», «Опергруппа» и др.

Любовь Германова (Алена)

Стресс и отчаяние от предательства близких вновь приводят Яну к наркотикам. Помочь девушке могут только возвращение в клинику и Илья. В роли Алены зрители сериала «Бывшие» увидят Любовь Германову. Актриса приняла участие в более чем 300 кинопроектах. Любовь Германова также снялась в картинах «Юность Петра» (Евдокия Лопухина), «Доктор Тырса» (Надежда Граубе), «Дневник свекрови» (Ванесса Григорьевна), «Нарушение правил» (Ольга Арсеньева) и др.

Татьяна Волкова (Ольга)

Илья предлагает своей сотруднице Ольге выйти за него замуж. Девушка готовится к свадьбе, не подозревая о любовных отношениях Ильи и Яны.

Невесту Ильи в сериале «Бывшие» сыграла Татьяна Волкова. Актриса театра «Студия театрального искусства» снялась в нескольких ролях в телевизионных проектах, среди которых: Эсфирь Субботина в комедии «Бедные люди», домработница Лена в криминальном фильме «Неслучайная встреча», жена Курбского в исторической ленте «Иван Грозный».