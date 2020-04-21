Когда закончится карантин в России в 2020 году

Власти Подмосковья заявили о желании продлить карантинный режим на время майских праздничных событий. В частности, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время эфира на канале «Россия 24». Отметим, что об этом сообщило и издание «РБК».
Властей Российской Федерации можно понять, на территории страны продолжают фиксировать все новые случаи инфицирования. По состоянию на 21 апреля 2020 года в стране уже более 52 тысяч случаев инфицирования, которые обнаружили во всех 85 субъектах. Вылечиться удалось 3873 пациентам, погибло 456 пациентов. Больше всего инфицированных в столице — почти тридцать тысяч, Московской области — 5959, Санкт-Петербурге — 1973, Нижегородской области — 860 и Республике Коми — 507. Именно поэтому власти и задумываются о продлении карантинных мер.
Карантин может продлиться в России и после майских праздников
Майские праздничные события могут стать продолжением карантинных мер, а рабочие дни между ними будут объявлены нерабочими. Сообщается, что именно такой сценарий развития событий рассматривают власти.
Информация о том, что карантинные меры могут быть продлены на территории Российской Федерации появилась в издании «РБК», журналисты которого ссылаются на инсайдеров в политической сфере. Если люди будут находиться дома, то это может помочь остановить распространение заразы, заявил один из представителей РБК. Еще одним возможным сценарием является продление нерабочих дней до середины последнего месяца весны, если же ситуация в стране ухудшится, режим самоизоляции могут и вовсе продлить до июня.
Где и сколько зараженных COVID-19 в России на 20 апреля
|Распространение COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 20.04.2020
|Субъект федерации
|Всего
|На 1 млн
|Случаев
|Выздоровело
|Смертей
|Активных
|Случаев
|Смертей
|85 из 85
|47 121
|3 446
|405
|43 266
|321
|2,8
|Москва
|26350
|1838
|204
|24 307
|2076
|16,1
|Московская обл.
|5241
|176
|49
|5015
|682
|6,4
|Санкт-Петербург
|1846
|241
|8
|1596
|342
|1,5
|Нижегородская обл.
|759
|26
|5
|728
|237
|1,6
|Республика Коми
|491
|21
|3
|466
|599
|3,7
|Ленинградская обл.
|454
|9
|0
|445
|242
|0
|Краснодарский край
|417
|59
|8
|350
|73
|1,4
|Мурманская обл.
|400
|28
|3
|369
|539
|4
|Дагестан
|331
|28
|9
|294
|106
|2,9
|Брянская обл.
|321
|30
|1
|290
|269
|0,8
|Тульская обл.
|309
|41
|0
|268
|211
|0
|Ингушетия
|308
|22
|5
|281
|608
|9,9
|Красноярский край
|306
|17
|2
|287
|107
|0,7
|Башкортостан
|297
|14
|14
|228
|74
|3,5
|Тверская обл.
|296
|12
|0
|284
|235
|0
|Мордовия
|293
|5
|1
|287
|370
|1,3
|Ростовская обл.
|292
|13
|0
|279
|70
|0
|Марий Эл
|291
|24
|1
|266
|429
|1,5
|Рязанская обл.
|289
|9
|0
|280
|261
|0
|Чеченя
|264
|19
|5
|240
|179
|3,4
|Владимирская обл.
|259
|11
|5
|243
|191
|3,7
|Тюменская обл.
|254
|20
|2
|232
|165
|1,3
|Ставропольский край
|244
|26
|3
|215
|87
|1,1
|Курская обл.
|242
|26
|3
|213
|219
|2,7
|Татарстан
|230
|25
|0
|205
|59
|0
|Калужская обл.
|228
|9
|4
|215
|228
|4
|Чувашская Республика
|225
|9
|2
|214
|185
|1,6
|Пермский край
|215
|30
|3
|182
|83
|1,2
|Хабаровский край
|215
|16
|5
|169
|163
|3,8
|Тамбовская обл.
|209
|8
|0
|201
|208
|0
|Ивановская обл.
|203
|12
|2
|170
|204
|2
|Смоленская обл.
|189
|4
|2
|183
|202
|2,1
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|188
|21
|0
|167
|112
|0
|Ульяновская обл.
|187
|3
|2
|182
|152
|1,6
|Оренбургская обл.
|184
|16
|2
|166
|94
|1
|Воронежская обл.
|180
|28
|5
|147
|77
|2,2
|Орловская обл.
|175
|10
|1
|164
|239
|1,4
|Кировская обл.
|169
|14
|2
|153
|134
|1,6
|Липецкая обл.
|169
|60
|1
|108
|148
|0,9
|Пензенская обл.
|165
|4
|5
|156
|126
|3,8
|Кабардино-Балкарская Республика
|152
|8
|0
|144
|175
|0
|Свердловская обл.
|149
|52
|1
|96
|35
|0,2
|Северная Осетия
|145
|8
|2
|135
|208
|2,9
|Ярославская обл.
|144
|12
|0
|132
|115
|0
|Саратовская обл.
|142
|13
|0
|129
|59
|0
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|140
|7
|1
|132
|257
|1,8
|Калининградская обл.
|138
|35
|1
|102
|136
|1
|Астраханская обл.
|136
|9
|3
|124
|135
|3
|Новосибирская обл.
|132
|16
|3
|113
|47
|1,1
|Бурятия
|115
|37
|2
|76
|117
|2
|Архангельская обл.
|114
|11
|1
|102
|104
|0,9
|Белгородская обл.
|112
|11
|2
|99
|72
|1,3
|Волгоградская обл.
|111
|25
|1
|85
|45
|0,4
|Новгородская обл.
|108
|4
|1
|103
|181
|1,7
|Республика Саха (Якутия)
|107
|16
|0
|91
|110
|0
|Вологодская обл.
|100
|13
|0
|87
|86
|0
|Адыгея
|100
|16
|2
|82
|216
|4,3
|Приморский край
|97
|4
|2
|91
|51
|1,1
|Самарская обл
|95
|15
|0
|80
|30
|0
|Удмуртская Республика
|92
|7
|3
|82
|61
|2
|Карачаево-Черкесская Республика
|87
|1
|0
|86
|187
|0
|Алтайский край
|84
|4
|0
|80
|36
|0
|Челябинская обл.
|78
|35
|0
|43
|22
|0
|Калмыкия
|77
|9
|3
|65
|284
|11,1
|Хакасия
|76
|3
|0
|73
|142
|0
|Костромская обл.
|70
|7
|2
|61
|111
|3,2
|Иркутская обл.
|65
|12
|2
|51
|27
|0,8
|Магаданская обл.
|63
|1
|0
|62
|449
|0
|Псковская обл.
|52
|9
|6
|37
|83
|9,6
|Крым
|45
|22
|0
|23
|24
|0
|Забайкальский край
|43
|4
|0
|39
|41
|0
|Камчатский край
|41
|4
|0
|37
|131
|0
|Кемеровская обл.
|41
|6
|1
|34
|15
|0,4
|Омская обл.
|36
|16
|0
|20
|19
|0
|Томская обл.
|33
|4
|0
|29
|31
|0
|Карелия
|30
|0
|0
|30
|44
|0
|Еврейская автономная обл.
|22
|4
|0
|18
|139
|0
|Амурская обл.
|20
|4
|0
|16
|25
|0
|Сахалинская обл.
|19
|8
|0
|11
|39
|0
|Севастополь
|17
|2
|0
|15
|38
|0
|Тыва
|13
|0
|0
|13
|40
|0
|Курганская обл.
|13
|3
|0
|10
|16
|0
|Алтай
|4
|0
|0
|4
|18
|0
|Чукотский автономный округ
|2
|0
|0
|2
|39
|0
|Ненецкий автономный округ
|1
|0
|0
|1
|23
|0