Когда закончится карантин в России в 2020 году

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Когда закончится карантин в России в 2020 году

Власти Подмосковья заявили о желании продлить карантинный режим на время майских праздничных событий. В частности, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время эфира на канале «Россия 24». Отметим, что об этом сообщило и издание «РБК».

Властей Российской Федерации можно понять, на территории страны продолжают фиксировать все новые случаи инфицирования. По состоянию на 21 апреля 2020 года в стране уже более 52 тысяч случаев инфицирования, которые обнаружили во всех 85 субъектах. Вылечиться удалось 3873 пациентам, погибло 456 пациентов. Больше всего инфицированных в столице — почти тридцать тысяч, Московской области — 5959, Санкт-Петербурге — 1973, Нижегородской области — 860 и Республике Коми — 507. Именно поэтому власти и задумываются о продлении карантинных мер.

Карантин может продлиться в России и после майских праздников

Майские праздничные события могут стать продолжением карантинных мер, а рабочие дни между ними будут объявлены нерабочими. Сообщается, что именно такой сценарий развития событий рассматривают власти.

Когда закончится карантин в России в 2020 году

Информация о том, что карантинные меры могут быть продлены на территории Российской Федерации появилась в издании «РБК», журналисты которого ссылаются на инсайдеров в политической сфере. Если люди будут находиться дома, то это может помочь остановить распространение заразы, заявил один из представителей РБК. Еще одним возможным сценарием является продление нерабочих дней до середины последнего месяца весны, если же ситуация в стране ухудшится, режим самоизоляции могут и вовсе продлить до июня.

Где и сколько зараженных COVID-19 в России на 20 апреля

Когда закончится карантин в России в 2020 году

Распространение COVID-19 по субъектам РФ

по состоянию на 20.04.2020
Основной источник: стопкоронавирус.рф
Субъект федерации Всего На 1 млн
Случаев Выздоровело Смертей Активных Случаев Смертей
85 из 85 47 121 3 446 405 43 266 321 2,8
Москва 26350 1838 204 24 307 2076 16,1
Московская обл. 5241 176 49 5015 682 6,4
Санкт-Петербург 1846 241 8 1596 342 1,5
Нижегородская обл. 759 26 5 728 237 1,6
Республика Коми 491 21 3 466 599 3,7
Ленинградская обл. 454 9 0 445 242 0
Краснодарский край 417 59 8 350 73 1,4
Мурманская обл. 400 28 3 369 539 4
Дагестан 331 28 9 294 106 2,9
 Брянская обл. 321 30 1 290 269 0,8
 Тульская обл. 309 41 0 268 211 0
Ингушетия 308 22 5 281 608 9,9
Красноярский край 306 17 2 287 107 0,7
 Башкортостан 297 14 14 228 74 3,5
Тверская обл. 296 12 0 284 235 0
Мордовия 293 5 1 287 370 1,3
Ростовская обл. 292 13 0 279 70 0
 Марий Эл 291 24 1 266 429 1,5
Рязанская обл. 289 9 0 280 261 0
Чеченя 264 19 5 240 179 3,4
Владимирская обл. 259 11 5 243 191 3,7
Тюменская обл. 254 20 2 232 165 1,3
 Ставропольский край 244 26 3 215 87 1,1
Курская обл. 242 26 3 213 219 2,7
Татарстан 230 25 0 205 59 0
Калужская обл. 228 9 4 215 228 4
Чувашская Республика 225 9 2 214 185 1,6
Пермский край 215 30 3 182 83 1,2
Хабаровский край 215 16 5 169 163 3,8
Тамбовская обл. 209 8 0 201 208 0
Ивановская обл. 203 12 2 170 204 2
Смоленская обл. 189 4 2 183 202 2,1
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 188 21 0 167 112 0
Ульяновская обл. 187 3 2 182 152 1,6
Оренбургская обл. 184 16 2 166 94 1
Воронежская обл. 180 28 5 147 77 2,2
Орловская обл. 175 10 1 164 239 1,4
Кировская обл. 169 14 2 153 134 1,6
Липецкая обл. 169 60 1 108 148 0,9
Пензенская обл. 165 4 5 156 126 3,8
Кабардино-Балкарская Республика 152 8 0 144 175 0
Свердловская обл. 149 52 1 96 35 0,2
Северная Осетия 145 8 2 135 208 2,9
Ярославская обл. 144 12 0 132 115 0
Саратовская обл. 142 13 0 129 59 0
 Ямало-Ненецкий автономный округ 140 7 1 132 257 1,8
Калининградская обл. 138 35 1 102 136 1
Астраханская обл. 136 9 3 124 135 3
Новосибирская обл. 132 16 3 113 47 1,1
Бурятия 115 37 2 76 117 2
Архангельская обл. 114 11 1 102 104 0,9
Белгородская обл. 112 11 2 99 72 1,3
Волгоградская обл. 111 25 1 85 45 0,4
 Новгородская обл. 108 4 1 103 181 1,7
Республика Саха (Якутия) 107 16 0 91 110 0
Вологодская обл. 100 13 0 87 86 0
Адыгея 100 16 2 82 216 4,3
Приморский край 97 4 2 91 51 1,1
Самарская обл 95 15 0 80 30 0
Удмуртская Республика 92 7 3 82 61 2
Карачаево-Черкесская Республика 87 1 0 86 187 0
Алтайский край 84 4 0 80 36 0
Челябинская обл. 78 35 0 43 22 0
 Калмыкия 77 9 3 65 284 11,1
 Хакасия 76 3 0 73 142 0
Костромская обл. 70 7 2 61 111 3,2
Иркутская обл. 65 12 2 51 27 0,8
Магаданская обл. 63 1 0 62 449 0
Псковская обл. 52 9 6 37 83 9,6
Крым 45 22 0 23 24 0
Забайкальский край 43 4 0 39 41 0
Камчатский край 41 4 0 37 131 0
Кемеровская обл. 41 6 1 34 15 0,4
Омская обл. 36 16 0 20 19 0
 Томская обл. 33 4 0 29 31 0
 Карелия 30 0 0 30 44 0
Еврейская автономная обл. 22 4 0 18 139 0
Амурская обл. 20 4 0 16 25 0
Сахалинская обл. 19 8 0 11 39 0
Севастополь 17 2 0 15 38 0
 Тыва 13 0 0 13 40 0
Курганская обл. 13 3 0 10 16 0
 Алтай 4 0 0 4 18 0
Чукотский автономный округ 2 0 0 2 39 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0 1 23 0