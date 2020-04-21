Когда закончится карантин в России в 2020 году

Власти Подмосковья заявили о желании продлить карантинный режим на время майских праздничных событий. В частности, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время эфира на канале «Россия 24». Отметим, что об этом сообщило и издание «РБК».

Властей Российской Федерации можно понять, на территории страны продолжают фиксировать все новые случаи инфицирования. По состоянию на 21 апреля 2020 года в стране уже более 52 тысяч случаев инфицирования, которые обнаружили во всех 85 субъектах. Вылечиться удалось 3873 пациентам, погибло 456 пациентов. Больше всего инфицированных в столице — почти тридцать тысяч, Московской области — 5959, Санкт-Петербурге — 1973, Нижегородской области — 860 и Республике Коми — 507. Именно поэтому власти и задумываются о продлении карантинных мер.

Карантин может продлиться в России и после майских праздников

Майские праздничные события могут стать продолжением карантинных мер, а рабочие дни между ними будут объявлены нерабочими. Сообщается, что именно такой сценарий развития событий рассматривают власти.

Информация о том, что карантинные меры могут быть продлены на территории Российской Федерации появилась в издании «РБК», журналисты которого ссылаются на инсайдеров в политической сфере. Если люди будут находиться дома, то это может помочь остановить распространение заразы, заявил один из представителей РБК. Еще одним возможным сценарием является продление нерабочих дней до середины последнего месяца весны, если же ситуация в стране ухудшится, режим самоизоляции могут и вовсе продлить до июня.

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