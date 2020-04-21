Происхождение названия вулкана Ключевская сопка: в 2020 году он снова ожил

Совсем недавно ученые вновь зафиксировали активность вулкана Ключевая сопка. Согласно их отчетам, все началось еще 18 апреля 2020 года. Лавовый поток, по последним данным, не несет никакой опасности местным жителям, но если извержение повториться, то может затронуть работу самолетов, которые низко летят.

Ключевская сопка – это вулкан в России, он находится на Камчатке. На Евразийском материке, в частности, в Российской Федерации, он считается самым высоким активным вулканом. Его высота постоянно меняется. Когда в 2013 году было извержение, ученые зафиксировали высоту в 4835 метров.

История происхождения названия

У названия Ключевской сопки есть несколько вариантов происхождения:

Первый и наиболее приземленный – это то, что вулкан находится недалеко от поселка Ключи. Также рядом находится и река Ключевка. Последнюю назвали так переселенцы из других земель, так как ранее здесь находились горячие ключи и источники. Местные жители считают, что название Ключевская сопка обозначает обитель умерших. По их словам, извержение происходит только тогда, когда мертвые топят свои юрты костями китов, добытых в подземном море. Жители поселка очень боятся вулкана, а потому не поднимаются на него. Последняя легенда связана с богатырем Томгиргином и его невестой Итателей, которые обитали на местных землях. Отец девушки решил, что отдаст ее замуж за богатыря, только если тот построит юрту, которую видно с побережья. При этом между долиной и побережьем были высокие горы. Но Томгиргин справился с заданием, и влюбленные сыграли свадьбу. По приходу домой супруги растопили очаг, с тех пор огненный столб угасает лишь на время. Согласно преданию, вулкан начинает извергаться, когда к Итатели и Томгиргину приходят гости.

Когда было последнее извержение вулкана

В эту субботу, 18 апреля 2020 года, произошло извержение вулкана Ключевская сопка, который находится на Камчатке. Сам процесс начался с обрушения кратера. После камера наблюдения, которая установлена на соседнем вулкане, зафиксировала лавовый поток. Само извержение оказалось не опасным для жителей поселка.

Еще спустя некоторое время опубликовали снимки со спутника – на них газ был смешан с пеплом и протянулся к северо-западу на 100 км от вулкана.

Исследователи заявили, что выбросы пепла будут высотой до 7 метров и могут произойти в любое время. Единственное, кому они могут навредить, это низколетящим самолетам.