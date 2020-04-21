Источник: в отношении ректора КХТИ возбуждено уголовное дело, он считает себя невиновным

Следственный комитет по РТ возбудил уголовное дело в отношении ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщают источники «БИЗНЕС Online» в правоохранительных структурах.

По данным наших собеседников, разработкой ректора занимались оперативники республиканского управления ФСБ. По версии силовых структур, с 2005 по 2017 год Юшко фиктивно возглавлял один из факультетов вуза и получил за это более 1 млн рублей в качестве зарплаты. При этом, передают наши источники версию силовых структур, реальной деятельности Юшко якобы не вел.

Юшко возглавил КХТИ в 2017-м, через год был утвержден ректором вуза. До этого он руководил технопарком «Идея». Предшественник Юшко на ректорском кресле — Герман Дьяконов — проходит обвиняемым по делу о многомиллионном мошенничестве с контрактами вуза. Приговор по его делу еще не вынесен.

Сергей Юшко, фото «БИЗНЕС Online»

По данным источников, ректор не задержан. Сам Юшко заявил корреспонденту «БИЗНЕС Online» о том, что впервые слышит про возбуждение уголовного дела. «Вопрос по поводу руководства факультетом информационных технологий поднимался полтора года назад, когда в отношении меня проводилась проверка перед утверждением на должность ректора КНИТУ-КХТИ, — рассказал Юшко. — Я на все эти вопросы ответил, и тогда не было речи о возбуждении уголовного дела. Я объяснил, что факультет создавали по решению ученого совета вуза, по инициативе ректора вуза Сергея Дьяконова. Факультет функционировал, он включал в себя несколько кафедр, на нем обучались студенты. Какие могут быть претензии ко мне, создать факультет было не моим решением, а место декана я занял после процедуры выборов. Регулярно проводился отчет о деятельности факультета. В чем суть претензий и кому они адресованы?»

Собеседник издания добавил, что сейчас также продолжается следствие в рамках череды уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего проректора вуза Ильдара Абдуллина:

«Буквально в пятницу меня ознакомили с его показаниями, которые касались и меня. Речь там шла о хозяйственной деятельности вуза, — пояснил Юшко нашему корреспонденту. — Я дал пояснения по поводу этих показаний, и претензий ко мне не возникло».

Информацию о расследовании подтвердила пресс-служба СУ СК РФ по РТ.