В Польщі за нез’ясованих обставин загинув волинянин

У Польщі за нез’ясованих обставин загинув молодий волинянин. На транспортування тіла в Україну земляки загиблого розпочали збір коштів.

Факт трагедії підтверджують у Рівненській ОТГ, — пише «Волинь-нова».

Збір коштів для транспортування в Україну тіла ініціювали у вайбер-спільноті «Рівненська ОТГ».

Відомо, що загиблий за нез’ясованих обставин був у Поьщі на заробітках. Хлопець був уродженцем села Згорани Любомльського району Волинської області.

Всіх, хто хоче допомогти, просять перераховувати гроші на картковий рахунок матері загиблого в Ощадбанку 4790700009091449 (Касянюк Любов Іванівна).