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Jens Meyer/AP

<img class="aligncenter" src="https://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/4f0980147e2867ba83652561fd16e2ef.jpg" alt="Канада увеличит финансирование ВОЗ" />

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна увеличит финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что страна предоставляет ВОЗ ежегодно порядка $10 млн.

Премьер подчеркнул, что средства направляются в целях борьбы с распространением коронавируса, а также выявления причин возникновения инфекции.

«Нам на самом деле нужно выяснить, как это произошло, чтобы быть уверенными, что это больше никогда не повторится», — подчеркнул Трюдо.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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