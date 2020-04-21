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<img class="aligncenter" src="https://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/04/1e7fa70667f95d4513467c1bc2883588.jpg" alt="У девяти курсантов Военного университета обнаружили коронавирус" />

Девять курсантов Военного университета заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, случаи заражения были выявлены в ходе превентивного теста.

Инфицированные госпитализированы, состояние их нормальное, болезнь протекает без симптомов. Лица, контактировавшие с ними, определены и взяты под медицинское наблюдение.

В ведомстве прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что заразившиеся курсанты не получают должного лечения.

«Эта информация является фейком и абсолютно не соответствует действительности», — заявили в Минобороны.

В России на данный момент зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом, 456 человек умерли, 3 873 вылечились.

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