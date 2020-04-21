Частная жизнь Романа Авдеева

Роман Авдеев является известным бизнесменом, который занимает 66 место в списке богатейших людей, который ведет журнал Forbes. Удивительно, но именно так было далеко не всегда. Помимо того, что Роман Авдеев является руководителем и организатором Московского Индустриального Банка, также он считается одним из самых лучших финансистов, предпринимателей. Не смотря на столь существенную и серьезную нагрузку в плане бизнеса и работы, Роман Авдеев также является отличным супругом, замечательным семьянином и многодетным отцом. Для своих детей он считается примером во всем. Человек, который смог совмещать одинаково хорошо и продуктивно карьеру и увлечения, семью и работу добился немыслимых высот.

Роман Авдеев родился в небольшом Подмосковном городе Одинцово. Именно там он и ходил в школу, где хорошо учился только последние два года, когда понял, что учеба поможет ему выбрать из бедственного положения. Роман Авдеев поступил в известный Московский Энергетический институт, который он окончил со специальностью тепловая энергетика. Параллельно с этим Роман женится и у него рождается сын.

Вскоре после окончания института Авдеев Роман не идет работать по специальности, а организует небольшое предпринимательское дело, после того, как это перестает быть в стране спекуляцией. Он возил запчасти на телевизор. Позже Роман Авдеев приобрел контрольный пакет акций Московского Индустриального Банка, после чего он стал его единственным владельцем. Банк включал в себя небольшую площадь и всего 15 сотрудников. В настоящее время он развился в крупную сеть, которая есть в каждом крупном городе нашей страны. По России Московский Кредитный Банк занимает 8 место по популярности. В настоящее время бизнесмен возглавляет крупнейший концерн «Росиум», куда входят:

· Московский коммерческий банк;

· Инград (недвижимость);

· Директ Нефть;

· Негосударственный Пенсионный Фонд Согласие.

Этот концерн является крупнейшим в России, постоянно развивающимся и совершенствующимся.