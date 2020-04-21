Коронавирус Алтае нашли работника детской поликлиники

В Республике Алтай выявлен еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по региону.

Коронавирус подтвердился у медработника детской поликлиники по результатам профилактического исследования персонала медицинского учреждения. Заболевание протекает у женщины бессимптомно. По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай.

Во всех без исключения медучреждениях функционирует особый противоэпидемический режим, используются средства индивидуальной защиты и антисептики. Женщина не является лечащим врачом, контакт непосредственно с пациентами – минимальный.

В медучреждении проводится дезинфекция, после чего оно продолжит работу в штатном режиме. В настоящий момент заболевшая находится в специализированном боксе Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Выявляется и обследуется полный круг всех контактных лиц. Тестирование на коронавирус стало обязательным для всех медицинских работников после соответствующего поручения главы региона.

Напомним, 16 апреля поздно вечером стало известно, что в Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники из Барнаула. Позже диагноз подтвердили у мужа первой пациентки. Следующими случаями оказались двое рабочих, которые приехали из Томской области на стройку турбазы, и покинули регион до прихода результата тестов. Позже коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске.