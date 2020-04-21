Греф ответил на вопрос «Что делать?»

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам на фоне кризиса побороть страх, верить в себя и действовать. Так он ответил на вопрос «Что делать?» в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

Греф процитировал ученого и изобретателя Александра Белла. «Он сказал, что когда перед нами закрывается какая-то привычная нам дверь, то мы так долго смотрим с сожалением на закрытую дверь, что не видим, что рядом открылись две другие. И это главное — нам нужно перестать сожалеть о том, что является уже фактом. Этот факт не изменить. Нужно убрать страх. И второе — это действие. Вера в себя и действие», — сказал глава Сбербанка.

По его словам, важна и помощь правительства, и банков, но она уже предоставляется. «Все остальное в руках самих предпринимателей, в руках самих наших клиентов. Если будут соблюдены два условия, первое — отсутствие страха, и второе — ответственность за свой бизнес, за себя, и действия, принятие решений, и действия, самое главное, то я уверен, что из этой ситуации мы все вместе выйдем другими в лучший мир», — заключил Греф.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка вышло на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и на платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля.

В нем Герман Греф рассказал, в частности, о начале своей работы в Сбербанке, прокомментировал возможность возвращения в правительство, поделился подробностями об экосистеме Сбербанка, а также ответил на вопросы, присланные читателями информационных ресурсов Rambler Group.