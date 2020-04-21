Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире. Видеозапись эфира опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале во вторник, 21 апреля.

Алексей Богадистов возмутился тем, что помощница Яна Скорикова отвлекала его во время эфира. «Господи, прости», — сказал он.

6 апреля заместитель министра промышленности России Дениса Мантурова обматерил сотрудниц аэропорта в Ижевске. Госслужащий Дмитрий Овсянников вышел из себя после того, как работница авиакомпании попросила его показать посадочный талон на рейс. Позже СМИ сообщили о его скором уходе со своего поста. 8 апреля его исключили из «Единой России».

В конце февраля в Башкирии чиновник обругал местного жителя, который пришел к нему с просьбой построить дорогу. Глава Кальтовского сельсовета в Иглинском районе Владимир Кожанов пригрозил местному жителю тюрьмой.