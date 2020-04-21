Секс-символ советского кино обвинила сотрудника «Пусть говорят» в краже

Светлана СветличнаяФото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» и секс-символ советского кино Светлана Светличная обвинила сотрудника одного из телеканалов в краже 600 тысяч рублей. Как сообщает «Телепрограмма», деньги пропали из ее дома после визита телевизионщиков.

По словам Светличной, она согласилась рассказать журналистам о конфликте с внучкой. Актриса была готова приехать в студию, однако телевизионщики настояли на съемках у нее дома. В материале не уточняется ни канал, ни название передачи, однако в Telegram-канале «НеМалахов» утверждается, что в гостях у Светличной были сотрудники программы «Пусть говорят» Первого канала.

Актриса отметила, что после беседы решила выпить с журналистами шампанского. Оператор попросил ее пройти в другую комнату. Журналист, которого Светличная заподозрила в краже денег, примерно на пять минут остался один. Вскоре после этого актриса обнаружила, что из кошелька, в котором было 800 тысяч рублей, пропало 600 тысяч. Она добавила, что не планирует обращаться в полицию, однако намерена «выйти на их начальство и все рассказать».

В конце марта сообщалось, что Светличная жаловалась на родственников, которые, по ее мнению, пытаются завладеть принадлежащей ей квартирой и ради этого якобы покушение на ее жизнь. Тогда же она обвинила внучку Марию в попытках избавиться от нее с целью завладеть недвижимостью.