Руководящий аппарат Агентства стратегических инициатив (АСИ) направил российскому премьеру Михаилу Мишустину свои предложения, направленные на регулирование рынка труда и занятости на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Одной из инициатив АСИ стало временное уравнивание прав мигрантов с правами граждан Российской Федерации, чтобы они могли рассчитывать на пособия по безработице.

Письмо премьер-министру России подписала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. АСИ предложило на период оказания поддержки сотрудникам организаций и компаний из-за пандемии коронавируса «приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице (и прочих выплат и льгот)». Какие-либо конкретные категории мигрантов в документе не фигурируют.

Будут ли давать мигрантам пособия по безработице: Россия перенимает зарубежный опыт

Светлана Чупшева акцентировала внимание на том, что по такому пути пошли в прошлом месяце власти Португалии. На период борьбы с пандемией коронавируса правительство этой страны решило приравнять к своей нации в общей сложности 580 тысяч мигрантов.

«Все иностранцы, которые уже подали заявления на получение вида на жительство в Португалии, смогут получить социальную поддержку наравне с гражданами страны как минимум до 1 июля», — заявляла в конце марта официальный представитель МВД Португалии Клаудия Велозо.

В АСИ констатировали, что считают целесообразной организацию подготовки лишившихся своих рабочих мест мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания ИT-инфраструктуры». Для реализации этой цели возможен запуск перераспределения финансовых средств национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», отметили авторы документа.

«Мигранты внутренние и внешние, потерявшие работу и не имеющие возможности вернуться домой, нуждаются в помощи», — выразил уверенность руководитель Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

У подавляющего большинства мигрантов отсутствуют какие-либо сбережения, поскольку они отправляли почти все заработанные деньги семьям. Отсутствие заработка не позволяет им оплачивать свои миграционные патенты либо брать в аренду жилье для обеспечения самоизоляции в период карантина, заявила руководитель некоммерческой организации помощи мигрантам «Тонг Жахони» Валентина Чупик.

«Своего жилья у мигрантов нет, а каких-либо пособий по безработице государство не платит», — подчеркнула она.

Новый указ Путина по мигрантам

Президент РФ Владимир Путин подписал 18 апреля указ, который позволил трудовым мигрантам, пребывание которых было законным в нашей стране на 15 марта 2020 года, оставаться в государстве без пролонгации виз, вида на жительство и прочих документов.

Иностранцам разрешили трудиться в России до 15 июня включительно без оформления новых документов. По словам руководителя Федерации мигрантов России Вадима Коженова, на протяжении указанного периода времени плату за патенты вносить не нужно, продлевать срок регистрации – тоже.