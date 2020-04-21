Как протекает коронавирус у человека, симптомы по дням

В начале марта ВОЗ объявил коронавирусную инфекцию пандемией. С тех пор от COVID-19 скончалось более 170 тысяч человек, инфицировано — более 2,5 млн человек по всему миру. Как протекает коронавирус у человека, каковы симптомы по дням — рассказали специалисты.

Коронавирусы составляют обширное семейство вирусов с доказанными болезнетворными свойствами по отношению к человеку или животным. Известно, что ряд коронавирусов способен вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний. Последний из недавно открытых коронавирусов вызывает заболевание COVID‑19.

Грипп, ОРВИ или COVID‑19

Течение болезни, вызванной коронавирусом COVID-19 по симптомам очень схоже с сезонным гриппом. Есть и такие, которые подскажут, что в организм попал смертельноопасный вирус.

Первые проявления заболевания отмечаются у зараженного человека не сразу после контакта с инфицированным. Инкубационный период COVID-19 составляет от одного дня до двух недель. В большинстве случаев, симптомы появляются через 3 — 5 дней после заражения.

1-4 день заболевания:

Отметим, что начало болезни может быть бессимптомным или протекать в очень легкой форме, из-за чего человек думает, что просто простудился.

Температура при коронавирусе, как и при гриппе, фебрильная: 38 — 39 °С. Обе инфекции похожи по своей симптоматике и мимикрируют друг под друга, отличить их можно, лишь сделав анализ ПЦР и взяв мазок из горла. По цифрам на градуснике никаких предположений сделать нельзя – объясняет к. м. н., вирусолог Анна Дёмина.

У 99% больных фиксируют повышенную температуру;

70% пациентов испытывают боль в мышцах;

На самом деле, сухой кашель бывает не у всех, а примерно у 60%;

За день-два до начала основных симптомов, у небольшого количества людей может возникнуть тошнота или диарея;

Немецкие врачи заметили потерю вкуса и обоняния на первых днях заболевания болезни.

5-6 день болезни:

На этом этапе уже могут возникнуть проблемы с дыханием. Особенно становится трудно дышать людям пожилого возраста, у которых есть хронические болезни (прежде всего верхних дыхательных путей).

В среднем, первая одышка проявляется через 5 дней от начала симптомов. Если человека с такой формой болезни госпитализируют на 7 день заболевания, на следующий день он оказывается в реанимации.

7 день COVID-19:

Часть пациентов чувствуют, что дышать становится все труднее, порой возникает боль в груди. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу.

У около 85% больных в этот период симптомы ослабевают или сглаживаются.

8-9 день заболевания:

Около 15% людей переносят инфекцию трудно. И именно в этот период у таких пациентов начинают возникать признаки острого респираторного дистресс-синдрома, при котором в легких начинается накапливаться жидкость» (инфильтраты).

У части у больных возникает аритмия или шок. Это происходит, когда легкие уже не способны обеспечивать кислородом необходимые для жизни органы.

10 — 14 дни болезни

Через несколько дней, как и при обычном гриппе и ОРВИ, больному становится легче, но некоторые проявления, такие как утомляемость, заложенность носа, покашливание могут сохраняться дольше.

Коронавирус на 17 день:

Примерно через 2,5 недели болезни, тех людей, которые выздоровели, уже выписывают.

Врачи обращают внимание на то, что кашель является второстепенным симптомом. Следовательно, здоровый человек кашляет еще довольно долго после выздоровления. Однако одышка у людей может прекратиться примерно через две недели после выписки из больницы.

Важно: В среднем период выздоровления составляет 22 дня. Те же люди, которым не удавалось спасти жизнь, умирали на 18 день.

Инкубационный период коронавируса у человека

Попадая в организм человека вирус может проявить себя не сразу. Как и у других вирусов у COVID-19 есть инкубационный период, то есть промежуток времени между заражением и проявлением первых симптомов болезни.

По данным ВОЗ, инкубационный период коронавируса COVID-19 может длиться от 1 до 14 дней. Но чаще всего болезнь проявляет себя через 5 дней.

Чаще всего коронавирус протекает в легкой форме и ничем не отличается от других простудных заболеваний – в 80% случаев не возникает никаких осложнений.

Во время инкубационного периода короновирус никак себя не проявляет – человек выглядит абсолютно здоровым и чувствует себя прекрасно.

Во время инкубационного периода человек обычно не заразен. Но у врачей есть другой термин – латентный период. Это промежуток времени с момента заражения до того дня, когда больной сам становится заразным. И он короче инкубационного в среднем на сутки. Грубо говоря: человек заразился, три дня не представлял никакой опасности для окружающих, на четвертый день он стал заразен, а о том, что заболел, узнает только на пятые сутки. Так что внешне здоровый – не значит незаразный.