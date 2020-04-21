Где и как хоронят трупы «короны» в разных странах

По данным Университета Джонса Хопкинса на вечер 21 апреля в мире заразились более двух миллионов человек, а более 170 тысяч скончались. Как и где хоронят трупы «короны» в разных странах — читайте далее.

Число погибших в результате пандемии китайского коронавируса COVID-19 в мире превысило отметку в 170 тысяч человек. Большая часть — это жители США, Испании и Италии. Несмотря на то, что медики утверждают»труп не несет угрозы заражения», усопших хоронят в закрытых гробах. Простится родным не предоставляется возможным, слишком высок риск заражения.

Правила захоронения жертв коронавируса в Казахстане

Предыдущие эпидемии от коронавирусов SARS-CoV (атипичная пневмония) в 2002-2003 годах и MERS-CoV в 2012 году казахстанцев не затронули. Пандемия Covid-19 – первое глобальное ЧП в современной истории Казахстана. Учитывая, что количество заразившихся растёт каждый день и, по логике, будет расти число умерших, появилась необходимость в создании алгоритма захоронения умерших от заразной болезни.

28 марта главный санитарный врач Казахстана подписал постановление, регламентирующее правила захоронения людей, умерших от заражения Covid-19. Отдельного кладбища для таких не будет, говорится в документе.

Правила обращения с телом до захоронения:

Тело умершего не подвергается вскрытию и не выдаётся родственникам при лабораторном подтверждении диагноза. Тело умершего с подозрением на Covid-19 до получения результатов лабораторного исследования родственникам не выдаётся.

Чтобы воздух из лёгких умершего не попал в окружающую среду, перед омовением тела на лицо кладут обильно смоченную в антибактериальном растворе маску или салфетку. Если тело приходится хранить, его полностью оборачивают простыней, смоченной в таком средстве, и помещают в специально выделенную холодильную камеру.

При погребении по мусульманским обычаям без гроба омовение тела проводят патологоанатомы больницы. Участвует не более трёх человек в защитных костюмах. Моют тело дезинфицирующим раствором и заворачивают в ткань (саван, кебін), которая пропитывается бактерицидным раствором.

Запрещено раскрывать саван и показывать лицо умершего. Разрешается выдача тела для проведения религиозных ритуалов (жаназа, отпевание и др.). Родственники могут попрощаться с покойным на расстоянии не менее трёх метров. При этом в помещении нельзя находиться больше одного часа. Священнослужители могут присутствовать.

Где хоронят погибших от коронавирусных в США

Умерших от коронавируса малоимущих жителей Нью-Йорка хоронят в братских могилах на безлюдном острове Харт. Невостребованные трупы туда доставляют уже давно, но с начала эпидемии число захоронений в массовых могилах выросло в пять раз. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Из-за большого числа погибших от коронавируса похоронные бюро Нью-Йорка перегружены. В результате управление судебно-медицинской экспертизы объявило, что невостребованные в течение 15 дней тела будут хоронить на острове Харт. Таким образом, умерший рискует оказаться в безымянной братской могиле, если семья не успеет вовремя организовать похороны.

Как хоронят погибших от коронавируса в России

Пандемия коронавируса повлияла не только на жизнь, но и на смерть: власти и священнослужители по всему миру вносят коррективы в церемонии захоронений умерших от COVID-19.

Скончавшихся от коронавируса граждан должны хоронить в закрытых гробах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГБУ «Ритуал».

«В соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти человека в результате инфекции, вызванной COVID-19, захоронение тела производится в закрытом гробу», — говорится в сообщении.

Помимо этого теперь при оформлении заказа на оказание ритуальных услуг будет необходимо предъявить копии медицинских свидетельств о смерти, поскольку в отличии от свидетельства о смерти в этой справке будет указан диагноз умершего.

На время эпидемии в «Ритуале» также рекомендуют отказаться от массовых церемоний прощания и использовать средства индивидуальной защиты, такие как маски и одноразовые перчатки.

Как хоронят в Италии

Без отпевания и в больничной робе хоронят погибших в Италии. Многие жертвы Covid-19 умирают в изолированных больничных боксах, куда не пускают ни родных, ни друзей. Визиты туда запрещены из-за высокой вероятности заражения.

Медики говорят, что вирус не передается после смерти больного, но он еще несколько часов может оставаться на его одежде. Поэтому тела сразу герметично упаковывают.

«Столько семей просят нас позволить им взглянуть на умершего в последний раз. Но это запрещено», — говорит Массимо Манкастроппа, гробовщик из Кремоны, города в Ломбардии.

Переодеть покойного в его любимую или самую нарядную одежду, как это принято, невозможно. Всех хоронят в одинаковых, безликих больничных робах.