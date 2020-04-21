Виртуальные митинги в России – новая форма выражения протестов недовольных граждан

Вчера в некоторых крупных городах России проходили так называемые онлайн-митинги. Недовольные люди с помощью интернета выражали протесты против режима самоизоляции, который введен в целях борьбы с коронавирусом.

Участвующие в виртуальных акциях протеста утверждали, что режим самоизоляции негативно сказался на их уровне жизни, пострадавшие от коронавируса и потерявшие работу лишились стабильных доходов, а необходимую социальную помощь они не получают.

Чем недовольны жители некоторых регионов России

20 апреля россияне устроили виртуальные акции протеста из-за коронавируса. Такие онлайн-митинги проходили в ряде крупных российских городов: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Саратове, Чебоксарах, Уфе.

Митингующие в основном жаловались на финансовые трудности, связанные с введением режима самоизоляции и требовали отменить самоизоляцию, пропускной режим, ввести режим чрезвычайной ситуации, освободить граждан от уплаты налогов и взносов за услуги ЖКХ.

В частности, жители Ростова-на-Дону недовольны организацией выдачи пропусков для работников организаций, работа которых не приостановлена. Граждане требовали либо ввести карантин, чтобы люди могли полноценно сидеть дома и рассчитывать на государственные гарантии, либо снять ограничения, которые ставят многих на грань выживания.

Жители северной столицы жаловались на отсутствие возможностей оплачивать услуги ЖКХ, а также на повышение цен во время коронавируса.

Аналогичные требования были и у нижегородцев. В большей части лозунгов в Нижнем Новгороде требовали ввести ЧС и выдать всем прямые денежные компенсации.

В какой форме проходили виртуальные митинги россиян

Участники виртуальных митингов в России использовали функцию «Разговорчики» в мобильной версии «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора», позволяющую поставить метку на карте и написать к ней комментарий. В основном метки ставили напротив административных зданий городов.

Отметим, что виртуальную форму митингов придумали именно в нашей стране. Еще ни одна мировая страна не использовала подобный способ выражения массовых протестов.

Также, стоит отметить, что Яндекс удалял протестные лозунги на картах. В пресс-службе компании заявили, что это делается из-за того, что сервисы, которые используются для виртуальных протестов, не являются форумом или чатом.