Специалисты выяснили, почему из наблюдений Хаббла исчезла одна из планет

В 2004 и в 2006 году телескоп Хаббл смог заснять что-то действительно невероятное. Он нашел планету, которая вращалась вокруг своей звезды и находилась от нашей планеты на расстоянии не более 25 световых лет. Кроме того, эта планета находилась в видимом спектре, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Такое явление среди планет можно встретить крайне редко, ведь они имеют относительно небольшой размер и отражают совсем немного света. Данный объект был назван Фомальгаут b. В качестве планеты его признали только в 2012 году. Ученые предположили, что это может быть газовый гигант. Но когда эксперты начали изучать снимки, полученные в 2014 году, они были шокированы. На месте ранее обнаруженной планеты не было совершенно ничего. Ученые предположили, что на снимках, сделанных ранее, была зафиксирована не планета, а очень редкое явление – столкновение двух планетезималей, которые были размером с астероид. Андраш Гаспар отметил, что подобные столкновения действительно встречаются очень редко. Ученый вместе с коллегами провел исследование, во время которого удалось установить, что после столкновения двух объектов, они постепенно начали рассеиваться. На данный момент частицы стали настолько маленькими, что телескоп просто не может их зафиксировать, поэтому вести наблюдения дальше не представляется возможным.