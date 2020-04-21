Люди по всему миру наблюдают в небе загадочное синее свечение

За последнее время люди из разных уголков планеты рассказывают о том, что видели в небе странное синее свечение, которое показалось им несколько зловещим, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Первые сообщения о непонятном свечении появились в конце прошлого месяца в США, Австралии и Испании. Многие очевидцы этого невероятного явления в качестве доказательства предоставили фото и даже видео. Несколько дней назад появилось видео из Мадрида, где четко видно, как ночью через облака прорывается ярко синий свет. Данное явление наблюдалось на протяжении 7 минут. Специалисты не предоставили никаких официальных объяснений этого странного феномена. Очевидцы в свою очередь списали все на инопланетян или же какие-то секретные испытания. Некоторые даже посчитали это предвестием сильных землетрясений и катастроф по всему миру. Многие знают о том, что в эпицентре землетрясения, где пласты кварца плотно прижимаются друг к другу, становятся причиной возникновения очень сильного магнитного поля. В результате в небе может появиться некое свечение. Но в тех странах и городах откуда поступали видео и фото синего свечения не подвергались землетрясениям в последнее время. Поэтому о настоящих причинах данного феномена на сегодняшний день ничего не известно.