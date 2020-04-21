Минюст отказался от резкого повышения штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции отказалось от существенного повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ). Об этом во вторник, 21 апреля, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минюсте отметили, что сохранение размеров штрафов в пределах действующего Кодекса позволит избежать увеличения административной нагрузки на граждан и бизнес. Совещание по проектам нового КоАП и «Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях» накануне провел глава министерства Константин Чуйченко.

Напомним, проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) был обнародован 30 января. Резкое увеличение штрафов сразу вызвало шквал критики среди водителей и экспертов, а чуть позже, как сообщали «Автоновости дня», их раскритиковал и премьер-министр Михаил Мишустин, назвавший новые штрафы непосильными для граждан.