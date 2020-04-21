ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком. Конкретики о новинке пока нет, но, как уточняет сайт Wroom.ru, речь может идти о проекте под условным названием «Валдай Next», который станет прямой заменой прежнему «Валдаю», снятому с производства в 2015 году.

Скорее всего, преемник «Валдая» будет чем-то средним между «ГАЗелью» и «ГАЗоном» и, тем самым, позволит «ГАЗу» войти в перспективный сегмент развозных среднетоннажников для города.

Предполагается, что полная масса новинки составит около 6,7-7,4 тонны, а грузоподъемность будет достигать 4 тонн. Кабину она наверняка возьмет от «ГАЗель Next», а под капотом разместится 3,8-литровый 150-сильный турбодизель Cummins ISF.

По неподтвержденной информации, премьера нового грузовика запланирована на конец лета, а серийное производство должно стартовать в четвертом квартале 2020 года. Впрочем, все еще нарастающая эпидемия коронавируса может внести свои коррективы и отложить дебют новинки минимум на несколько месяцев.