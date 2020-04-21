Volkswagen откажется от разработки новых кроссоверов

Модельный ряд кроссоверов Volkswagen уже «перенасыщен» и больше не будет расширяться. Об этом в интервью журналу Autocar заявил глава отдела исследований и разработок немецкой марки Франк Уэлш.

По его словам, кроссоверы по-прежнему пользуются хорошим спросом, однако нехватки в их разнообразии больше нет, поэтому создание новых уже не принесет должной прибыли. В этой связи компания сосредоточится на обновлении и смене поколений уже существующих SUV, не перенасыщая и без того широкий модельный ряд.

Также Уэлш добавил, что со временем Volkswagen продолжит «чистку» своей линейки и начнет отказываться от некоторых моделей на платформе MQB. Какие именно автомобили уйдут в историю, он не уточнил, но, скорее всего, речь идет о теряющих популярность однообъемниках Golf Sportsvan и Touran.